Deputeti Nismës Milaim Zeka i ka reguar Qeverisë së Kosovës, në lidhje me arsyetimin mbi blerjen e telfonave të rinj.

Zeka e ka cilësuar banal, arsyetimin e e dhënë nga Zyra e Kryeministrit Haradinaj, shkruan infosot.

Statusi I plotë e Zekës në FB

Kerkese banale, arrsyetim hala ma banal nga Zyra e Kryeministrit

Ashte ba nje kerkese nga zyrtare prane kryeministrise, qe te blehen telefona me vlere 8000 euro, ne kohen kur pacientet po vuajne neper spitale, qofte per nje xhilper.

Tani me thoni diçka: ku jane telefonat dhe laptopat e blere nga ish kryeministrat e kaluar?! A duhet qe bashke me detyren, te dorezohen edhe telefonat, edhe laptopat?! Nese jo, pse nuk merren edhe mobilet neper shtepi e banesa private?!

Atrsyetimi nga zyra e Kryeministrit, “se rrogat nuk na dalin me ble telefona” ashte teper banal, dhe shume qesharak perpara kesaj varferie extreme…

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!