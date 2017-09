Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS me anë të një komunikate ka njoftuar qytetarët për vendet që do të përballen me mungesë të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim.

Lexoni komunikatën e KEDS:

Prishtinë

-Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 25.09.2017 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (Kodi 14000009) prej orës 12:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Burica, Gllamniku dhe Llapashtica e Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i një pjese të LP 10(20) kV të ri dhe kyçja në LP 10(20) kV ekzistues në kuadër projektit LOT 2 Podujevë 2017 nënprojekti Llapashticë si dhe energjizimi i TSSH.

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 26.09.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Orllani (Kodi 14015002) prej orës 10:30-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2, Orllani, Vikendicat dhe Te Zahir Pajaziti,

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe revizioni i LP 10 kV

2.Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zona indusrial (Kodi 15018014) prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Petrol Company, Shtypshkronja “Zeri”, Asllani dhe Dimi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

3Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Fushë-Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Apollonia (Kodi 15018015) prej orës 12:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e Apollonisë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

4.Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Fushë-Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pozhegu (Kodi 15018016) prej orës 13:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: PTK-ja dhe Banesat e Pozhegut.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

5.Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenasi 1 (Kodi 16021001) prej orës 10:00-11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Te Soliterat, Posta,Te shtëpia e shëndetit, Muratori 2000, Kullla com dhe Shtëpiza 2 (Rukolli).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenasi 2 (Kodi 16021002) prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenasi (një pjesë), Lagjja e Feroniklit dhe Çikatovë e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

7.Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenasi 3 (Kodi 16021003) prej orës 12:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenas (një pjesë) dhe Qendra Zejtare- lokalet.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

8.Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Orllati (Kodi 16021005) prej orës 14:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterku dhe Llukovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gaçkes (Kodi 40042002) prej orës 10:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaçka, Burrniku, Izhanci, Kashtanjeva, Bajnica, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim shtyllash, montim i ndarësit dhe pastrim traseje.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 25.09.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sllovia (Kodi 41000003) prej orës 10:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat:Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë, Sllovi, Smallushë, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri.

2.Më 24.09.2017 në TS 35/10kV Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat –Voskopoja (Kodi 40043001) prej orës 11:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimori, Bicaj (Biqevc), Palloshi (Biqevc), Nikaj, Tushaj – Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe biznise private.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i LP 10 kV.

3.Më 25.09.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenicës (Kodi 41048001) prej orës 09:00 deri 12:00 she 15:00 deri 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shalë dhe Krojmir.

Arsyeja e ndërprerjes: Punim e në rrjet.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.Më 24.09.2017 në TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet, pasi që KOSTT-i do ta bëjë shkyçjen e TR 1 (110/10 kV) në TS Gjakova 2 (Kodi 810000) prej orës 08:00-11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin KOSTT-it do ta bëjë shkyçjen e TR 1 (110/10 kV) në TS Gjakova 2, rrugët: Ferhat Binishi (një pjesë), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teuta, Nënë Tereza, Përmet Vula (një pjesë), Petro Nini Luarasi, Rruga Tirana, Skënderbeu (një pjesë), Tefik Çanga, Vëllezrit Frashëri, Abdurrahim Buza, Aleksandër Moisiu, Anton Qeta, Asim Vokshi, Avni Rrustemi, Bashkim Idrizi, Dëshmorët e Lirisë, Faik Konica, Gjergj Fishta, Ilir Soba, Isa Grezda, Kongresi i Manastirit, Korab Binxhiu (një pjesë), Lidhja e Prizrenit, Mic Sokoli, Migjeni, Orize, Londra, Uashington, Yket e Erenikut, Ymer Prizreni dhe fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë), Linja furnizuese për NS degëzues 10kV Gjakova II. Rrezinë (një pjesë), rr. Skenderbeu (një pjesë), rr. Zidi Sadik Agës, Zona Industriale – dalje që përfshin konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Ndërprerje e omosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Gjakova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Raq-Moglica (Kodi 81083017) prej orës 10:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica, fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi i LP 10 kV (ndërrimi i shtyllave, izolatorëve, përçuesve etj.)

2.Më 26.09.2017 në TS 35/10kV Gjakova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjakova III (Kodi 81083016) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Besim Bistrazhini, Dërgut Vokshi, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikoll Kazazi, Haki Taha, Hysni Dobruna (një pjesë), Ismail Qemali (një pjesë), Konferenca e Bunjajt, Konstandin Kristoforidhi, Lidhja e Prizrenit, Martin Camaj, Migjeni (një pjesë), Mithat Frashëri, Shaban Polluzha, Yjet e Erenikut (një pjesë) dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i kokës kabllovike 12 kV TS 34.

3.Më 26.09.2017 në TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ratkoci (Kodi 82081006) prej orës 9:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc dhe Xërxe (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Drejtimi dhe përforcimi i shtyllës drurit 12M ne LP 10kV Ratkoc afër TS IV.

4.Më 26.09.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dragabili (Kodi 82082006) prej orës 12:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator) dhe fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: TS 1 Astrazup-Revizion komplet I TS-it-Pastrimi I TS-it; kontrollimi i vajit te TR-it; ndërrimi i bazave të dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërpresave të tensionit të ulët; ndërimi I përçueseve të dëmtuar.

5.Më 25.09.2017 në TS 35/10 kV Xërxa do të ketë ndërprerje totale prej orës 06:00-06:05.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xërxa, fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë,Bellacërk dhe Sopniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 26.09.2017 në TS 35/10 kV Novoberd do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kollonija e vjeter (Kodi 60024001) prej orës 11:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolonija e vjetër, Kolonija e minatorëve, Tullar, Jasenovik dhe Qeranovik.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrim i shtyllave.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 26.09.2017 në 35/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zajmi (Kodi 52056004) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakë dhe Sferkë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, montim i ndarësit dhe ndërimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.Më 24.09.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ketë ndërprerje totale: prej orës 06:00-12:0

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Instituti I/1, Instituti II, Instituti V, Standard, Ringovi 1,2,3, Krivogllava 1,2, Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e Madhe, Laxheja e Romeve, Kulla, Hazba, Berishët, Sharra, Katuni i Ri, TS Bunari, Fabrika Bibita, Shkolla filolore, Fabrika e bukës, Rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Cekët, Motohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranes, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi,Tyrbeja, Bajraktarët, Kulla e Ministrit, Treboviqi, Qunguri, Elsa, Nabërgjani, Lluga, LLabjani, Bllagaj, Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 26.09.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Studenqani (Kodi 32000018) prej orës 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat:Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studenqan, Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllës 12/1600 dhe lidhja e rrjetit të tensionit të lartë ne projektin

Studenqani.

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 26.09.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjinoci (Kodi 32000003) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca dhe bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i largpërçuesit.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!