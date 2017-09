Duke keqardhjen për dështimin e bisedimeve për ribashkimin e Qipros verën e kaluar,presidenti i Qipros turke Mustafa Akinci tha se qipriotët turq nuk kanë ndërmend të hyjnë në një proces të paqartë. As aneksimi nga Turqia, as të qenit një pakicë në Qipro nuk është një opsion për turqit qipriotë tha Akinci në një konferencë të organizuar nga Fondacioni për Zhvillim Ekonomik në Stamboll.

“Qipriotët turq nuk duan të jenë pakicë nën strukturën unitare të Qipros, as duan të jenë provinca e 82-të e Turqisë. Kjo nuk është e dëshirueshme nga turqit qipriotë, dhe në fakt, Turqia nuk ka nevojë për një provincë të 82-të dhe për probleme të reja. Ne kemi nevojë për marrëdhënie shumë të ngushta dhe të shëndetshme me Turqinë “- theksoi se Akinci.

Sa për të ardhmen e ishullit, ai tha: “Ose do të jetojmë nën një çati në një shtet federal ose do të vazhdojmë të jetojmë të ndarë” “Unë mendoj se grekët qipriotë kanë nevojë për një ndryshim serioz të mentalitetit”, tha Akınçı, dukeu bëri thirrje të përdorin zgjedhjet presidenciale që do të zhvillohen në janar për të pyetur se çfarë lloj zgjidhjeje ata duan.

Duke iu përgjigjur pyetjes mbi komisionin e pronës së paluajtshme, i cili u ngrit në vitin 2005 lidhur me pronat e braktisura në Qipron veriore, Akıncı tha se prej 6,000 aplikacioneve të bëra nga grekët qipriotë, deri tani vetëm 10 përqind janë kompesuar me një vlerë rreth 279 milion euro. Ndërkohë, Rıfat Hisarcıklıoğlu, kreu i Bashkimit të Dhomave dhe Shkëmbimeve të Mallrave të Turqisë (TOBB), theksoi rëndësinë e përmirësimit të klimës së investimeve me qëllim rritjen e ndërveprimit ekonomik midis Turqisë dhe turqve qipriotë.

