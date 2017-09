Ndodh çudia! Ardit Gjebrea lë Tv Klanin, do e shohim tek spektakli 'Portokalli'

Dje, regjisori Altin Basha ka zbuluar, i ftuar në Top Show, që këtë sezon, spektakli do të ketë një skenë të re, madhështore. Ndërkaq Blitz.al që ka ndjekur spektaklin që do të transmetohet të dielën, në studiot e televizionit, zbulon që do të ketë edhe surpriza të tjera.

Një prej tyre është që mes personazheve të rinj do të jetë Ardit Gjebrea. Ai do të imitohet nga aktori Rezart Veleshnja, që siç duket në këtë foto, ka hyrë plotësisht në lëkurën dhe kostumin e Gjeberas.



Blitz zbulon gjithashtu që një surprizë tjetër në nisje të spektaklit do të jetë edhe Xhemi që do të kërcejë në skenë.

Anuloni takimet të dielën mbrëma!