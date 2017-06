Rita Ora tri javë më parë ka publikuar projektin më të ri me titull ‘Your Song’ .

Pasi ka publikuar këngën vetëm në versionin akustik, ajo po punon për të sjellë këngën bashkë me klip. Në rrjete sociale, ajo ka ndarë me ndjekësit disa imazhe gjatë xhirimit të klipit, të cilin pritet ta lansojë shumë shpejt.

Kënga e re e saj, është pritur mjaft mirë nga publiku dhe ka marrë afro 10 milionë klikime.

