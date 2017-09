Kim rrëfen tmerrin që përjetoi gjatë shtatzënisë me North

Kështu ka thënë Kim Kardashian kur ka treguar se si mjekët i kishin thënë që duhet ta abortoi tani vajzën North. Madje ajo ishte shtruar në spital por pa pritur mjekët zbuluan se asaj po i rrihte zemra

Kim Kardashian ka pasur një frikë të madhe gjatë shtatzënisë me North.

Ajo tha se kishte caktuar një termin tek mjekët për abortim pasi që ata i kishin thënë se bebeja nuk mund të lind sepse nuk po i rrihte zemra.

Bukuroshja, e cila është e martuar me Kanye West, ishte informuar për këtë dhe ishte shkuar në operacion për ta larguar fetusin, por ylli thotë se papritur asaj kishte filluar ti rrihte zemra.

Këtë kujtim ajo e ka treguar për përvjetorin e 10’të të emisionit Keeping Up With the Kardashians.

Tani, ajo thotë se pas lajmit se zemra i rrihte bebes ajo ndihej si gruaja më me fat në botë. /GazetaExpress/