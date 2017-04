Bukuroshja shqiptare, Aurela Hoxha ka provokuar ndjekësit me një kolazh fotosh në të cilat vjen tejet e ‘nxehtë’.

Ajo ka bërë bashkë disa imazhe me të cilat vendosi t’i ‘habisë’ fansat e saj, shkruan lajmi.net. Me anë të atij postimi, Aurela kishte uruar miqtë e besimit të krishterë me rastin e festës së Pashkëve.

Shikoni imazhet e saj dhe vlerësoni edhe ju se a janë ato provokuese.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!