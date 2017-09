Nëse keni vënë kilogramë shtesë gjatë dimrit, mos u shqetësoni.Këtu ne rekomandojmë një recetë efektive për humbje peshe që do t’ju ndihmojnë të bini disa kilogramë nga ato që keni marrë shtesë pa ndjekur një regjim të rreptë diete ose pa shpenzuar orë në palestër.Juve ju duhet të bëni një përzierje me disa përbërës nga kuzhina juaj dhe ta pini para se të shkoni në shtrat.

Çfarë e bën këtë recetë kaq popullore është fakti se ajo funksionon, ndërsa ju jeni duke fjetur.

Përbërësit:

2 lugë mjaltë organik

1 lugë çaji pluhur kanelle

250 ml ujë

Përgatitja:

Ziejeni ujin pastaj derdheni mbi kanellë. Lëreni të tretet dhe të qetësohet pastaj shtoni mjaltin. Ai gjithmonë duhet të shtohet në pije të ftohtë, pasi kur pija është ende e nxehtë do të shkatërrohen vlerat e tij ushqyes.

Përdorimi:Pini gjysmën e kësaj pijeje që djeg yndyrën para se të shkoni në shtrat dhe gjysmën tjetër në mëngjes në stomakun bosh. Ju do të habiteni nga rezultatet që do të arrini vetëm për një javë!