“S’dalim dot në ballkon se shohim këta duke kryer marrëdhënie”, çifti në Fier (Foto +18)

Të bësh dashuri me partnerin nuk ka asgjë të keqe, por ky akt është intim, sigurisht po flasim për një shoqëri normale dhe jo për botën e kinematografisë së filmave me pullë të kuqe.Një qytetar nga Fieri ka shkruar për JOQ.al për një shqetësim nga fqinjët e tij që me sa duket janë mjaft të hapur në marrëdhënien e tyre, aq sa seksin e tyre e shohin edhe tjetër.

Banori pranë çiftit në fjalë ka thënë:

Përshëndetje JOQ! Nuk guxon robi të dali në verandë sepse shikon pothuajse çdo ditë të njëjtat skena nga këta komshinjtë tanë në qyteti i Fierit. jemi këtu në lagjen “1 Maji” dhe foton e kam shkrepur mbrëmë vonë. Jo për gjë por nëse e shohin të kenë më kujdes me perdet se kemi edhe kalamaj.”

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!