Noizy ka ditë që ka paralajmëruar publikimin e këngës ‘100 kile’, këngë kjo e kuruar në secilin detaj.

E është pikërisht data 7/7/2017, kur edhe Noizy do të bëjë publikimin e kësaj kënge q sigurisht do të jetë një ndër më të dëgjuarat në verë, shkruan Indeksonline.

Ndryshe kjo është kënga e parë e Noizyt e publikuar që nga lidhja e kontratës ndërkombëtare me Universal.

Se çfarë saktësisht fshihet në gjithë projektin ‘100 kile’ mbetet të shihet nesër, në ditën e p publikimit.

