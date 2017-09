Fjorentina Halili është një nga punonjset më të reja të Top Chanell, e drejtë kjo që iu dha si dhuratë nga edicioni.

Grimjerja e Top-it ka treguar se do të mërtohet për inatin e të tjerëve, me balerinin e Top Channel.

‘Për inat të botës do martohemi bashkë’-shkruan ajo krah fotos me balerinin shoqëruar me zemra e puthje.

Por kjo me siguri është një shaka e ish banores. /Gazeta Express/