A e dini çfarë ju ndodh nëse shikoni shumë porno?

Hulumtuesit thonë që gjetjet nuk lënë dyshim se sa më shumë porno që shikoni, aq më shumë do keni sjellje agresive seksuale.

Në analizën e tyre, kërkues nga Universiteti i Indianës dhe Universiteti i Hawaii-t në Manoa analizuan 22 studime, të gjitha të lidhura me agresion seksual që kanë të bëjnë me shikueshmërinë e pornografisë tek të dyja gjinitë.

Edhe pse ky agresion është më shumë verbal, mund të ndodh edhe ai fizik. Raporti thotë: “Lidhja e agresionit seksual fizik, edhe pse i vogël në krahasim me agresionin seksual verbal, ishte ende pozitiv dhe domethënës”.

Studimi poashtu ka rënë në përfundim se shikimi i pornografisë ishte i lidhur edhe me një probabilitet të rritur të përdorimit të forcës ose kërcënimit për të bërë seks me dikë. Kjo do të thotë që pornografia është edhe shkak i rasteve të shumta të përdhunimit.