Vidal: Reali është favorit

Arturo Vidal ka një karrierë të madhe mbi supe dhe nuk emocionohet shpejt. Një ditë para ndeshjes çerekfinale në Ligën e Kampionëve me Real Madridin, mesfushori i Bayernit ka përdorur një taktikë të vjetër në deklaratën e tij, duke u shprehur se favoritët e përballjes janë madrilenët dhe jo të zotët e shtëpisë.

“Ata janë më të favorizuar, sepse janë kampionët në fuqi. Gjithsesi, ne jemi në gjendje t’i mposhtim, sepse jemi në një formë mjaft të mirë. Shpresojmë të vazhdojmë kështu edhe nesër”, tha Vidal.

I pyetur nëse dy sfidat me “Galaktikët” janë një finale e parakohshme, kiliani u përgjigj “Gjithnjë kam thënë se Bayern është ekipi më i mirë në botë dhe këtë e kemi treguar gjatë gjithë vitit. Përballë do të kemi kampionët në fuqi, por ne do të kërkojmë të kemi kontrollin e topit, duke e ditur se përballë do të kemi lojtarë të mëdhenj”.

“Dihet, ajo që ka më shumë rëndësi është të fitojmë. Të fitojmë dhe të administrojmë rezultatin në ndeshjen e kthimit. Uroj të fitojmë me dy gola epërsi, që të shkojmë të qetë në Madrid.” /Telegrafi/

