Shërbimi i fshehte britanik MI-6 ka dështuar kishte dështuar në lidhje likuidimin ish-Presidentin të Serbisë Slobodan Millosheviç, gjatë një vizite zyrtare në Zvicër në vitin 1993. Ky skenar më vonë ishte aplikuar në vrasjen e Princeshës Diana.

Ish-presidenti i Serbisë dhe Jugosllavisë Sllobodan Millosheviq, sipas prtalit serb Kurir, kishte arritur ti shpëtonte shërbimit të inteligjencës sekrete britanike MI-6 dhe për të shmangur vrasjen atij gati në një tunel në Zvicër në vitin 1993!, transmeton Indeksonline.

I njëjti skenar për likuidimin e ish-liderit të Serbisë, u zbatua katër vjet më vonë, duke e aksidentuar Princeshën e Anglisë, Diana.

Ky shkrim pretendon se shërbimet e inteligjencës britanike të drejtuara nga ish-agjenti i MI6, Richard Tomislon.

Ai thotë se është dashur të vërë në skenë një aksident me makinë, ashtu siç ndodhi më vonë në rastin e Princeshës Diana.

Sllobodan Millosheviç, në këtë rrugëtim kishte marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare për Jugosllavinë të vitit 1993.

Në tunel ishte provuar një dritë e fortë më qëllim që ta verboj shoferin e makinës së ish-presidentit Millosheviç, por që diçka iu kishte shkuar huq në operacionin e MI-6.

Ai ishte vrasja e princeshës Diana një operacion ushtarak i forcave të armatosura britanike? Gazetarja Su Rid, e të përditshmes londineze “Daily Mail”, e cila e ka ndjekur këtë çështje që prej fillimit, beson se kjo është e vërteta. Duke mbledhur fakte e dëshmi përgjatë 16 viteve, ajo ka rindërtuar edhe një skeme të vrasjes, që publikohet në 16 –vjetorin e vdekjes së Dianas, mikut të saj Dodi Al Fajed dhe shoferit Henri Pol në kryeqytetin francez, Paris.

Në rindërtimin e kësaj skene, sipas të cilës, aksidenti është vepër e shërbimeve sekrete të ushtrisë britanike, janë marrë parasysh edhe deklarata të dëshmitarëve okularë, biseda të gazetares me specialistë britanikë e francezë të shërbimeve sekrete dhe informacionet që ka dhënë së fundi në polici ushtari N, ish-snajper i regjimentit SAS të Forcave Speciale Britanike.

Sipas gazetares, në ato dy minuta të udhëtimit fatal nga hotel Ritz deri në tunelin Pont d’Alma, Mercedezi ku udhëtonte princesha Diana është shoqëruara nga një motoçikletë ku ndodheshin dy persona të të veshur me të zeza dhe me kaska mbrojtëse. Njëri prej tyres, sipas saj, ka një dritë lazer në drejtim të shoferit, çka ka bërë që ai të humbasë kontrollin dhe të përplaset me një nga kolonat e tunelit./Indeksonline/

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!