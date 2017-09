Ashtu siç kishte premtuar, gjigandi Korean i elektronikës LG prezantoi ditën e sotme një telefon të stërmadh 6 inç në përpjekje për të larguar përdoruesit nga Samsung dhe flagshipi më i fundit Note 8.

LG V30 i bashkohet trendit të telefonëve me ekran të madh dhe pa skaje, një taktikë e ndjekur nga Samsung me Galaxy S8 dhe Note 8 të cilët pritet ti bashkohet edhe Apple me iPhone 8.

Edhe pse historikisht LG ka ndërtuar telefonë mjaft të mirë dhe inovativë, fati nuk ka qenë në anën e prodhuesit Korean.

Këtë herë kompania do të provojë përsëri fatin me LG V30, produkti më i rëndësishëm i LG në IFA-në e këtij viti.

Specifikat kryesore të harduerit:

Dy kamera të pasme; 16 megapiksel dhe 13 megapiksel

Ekran 6 inç OLED 2880×1440 me teknologjinë “High Dynamic Range” (HDR)

Skaner të shenjave të gishtërinjve, teknologji të njohjes së fytyrës, teknologji të njohjes së zërit

Rezistent nda ujit dhe pluhurit (IP68)

Android 7.1.2 Nougat së bashku me Google Assistant

Snapdragon 835 dhe 4GB RAM

LTE-A 4 Banda, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, USB-C, NFC

3,300 mAh bateri dhe 64/128GB memorje

Konsumatorët dita ditës po zhvendosen drejt ekrane të mëdha dhe shumica e prodhuesve po përpiqen të kapitalizojnë këtë trend.

LG V30 hyn në kategorinë e Note 8-ës, të telefonëve për produktivitet por edhe zbavitje.

Dy prodhuesit, Samsung dhe LG, janë rivalë historikë nga Koreja e Jugut. Megjithatë Samsung është prodhuesi më i madh në botë me 79.1 milion telefonë të shitur në tre mujorin e dytë të vitit. Nga ana tjetër LG ka shitur vetëm 13.3 milion njësi. /PCWorld Albanian