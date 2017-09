Djali i Donald Trump një futbollist me të ardhme? (Foto/Video)

A mund të bëjë Donald Trump futbollin e Amerikës përsëri të madh?

Ndoshta futbolli i SHBA-së e ka një yll si Christian Pulisic, por një i tillë mund të bëhet edhe djali i presidentit që quhet Barron.

Barron aktualisht luan në D.C. United për skuadrën nën moshën U-12 dhe këtë sezon ai si mesfushor ka luajtur katër ndeshje deri më tani.

Një gazetar i futbollit për të rinjtë, vuri re se Barron ishte në listën e të rinjve të United, dhe shkroi informacionin në Twitter.

Guys, @travismclark just txted me and this is not a joke: Barron Trump is playing at RFK tomorrow. No, really. Seriously. Not kidding. #DCU pic.twitter.com/RpFBf9INRs

— Pablo Maurer (@MLSist) September 22, 2017