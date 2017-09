Ndeshja e vlefshme për grupet e Ligës së Evropës ndaj Arsenalit dhe Kolnit është shtyrë për një orë.

Arsenali është nikoqir i Kolnit në ndeshjen e parë të grupit H për grupet e Ligës së Evropës.

Ndeshja është paraparë të zhvillohet nga ora 21:05, por është marr vendim për shtyrjen e kësaj ndeshje për një orë.

Shkaku i shtyrjes së ndeshjes për një orë thuhet të jetë për shkaqe sigurie, pasi duan t’i marrin të gjitha masat.

Kjo erdhi si rezultat i disa rrahjeve në rrugët e qytetit në mes të tifozërive të dy skuadrave. /Telegrafi/

The kick-off of #AFCvCOL has been delayed by an hour in the interests of crowd safety

— Arsenal FC (@Arsenal) September 14, 2017