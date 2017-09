Në Botën e shpejtësisë dhe emocionit, atë të Formula 1 zyrtarizohet më në fund një lajm i shumëpërfolur, që i jep jetë një kapitulli të ri bashkëpunimi mes skuadrës së McLaren dhe Renault për tre vitet e ardhshme.

Tre vjet më parë McLaren nisi aventurën me motorët e Hondas në atë që pritej të ishte një bashkëjetesë frytdhënëse për më tepër që asokohe ishte rikthyer dhe Fernando Alonso.

Zhgënjimi ishte i madh, kur për tre sezone radhazi rezultat nuk e ngjitën asnjëherë ekipin anglez në një podium.

McLaren and Honda agree to conclude Formula 1 partnership at the end of 2017. Full story here: https://t.co/PabJZ2neue pic.twitter.com/xLG4JgzNvF

— McLaren (@McLarenF1) September 15, 2017