Zyrtare: Asensio nesër rinovon kontratën me Real Madridin

Marco Asensio ka pranuar një kontratë të re gjashtëvjeçare me klubin.

Spanjolli ka shkëlqyer gjatë muajve të fundit duke u kthyer në një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës së Zinedine Zidane.

Ai kishte një kontratë deri në vitin 2020 por Real kërkonte rinovimin pasi klauzola e lirimit ishte shumë e ulët.

Tashmë klauzola është 500 milionë euro, shkruan e përditshmja spanjolle, AS.

Kjo do të thotë se kushdo që do të donte ta blinte talentin spanjoll do ta thyente rekordin e transferimeve me më tepër se dyfishin e shifrës. /Telegrafi/