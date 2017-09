'Zogu i Tiranës' në shtrat me këngëtarin e njohur. E kush do ta imagjinonte ?!

Edhe pse shpesh është parë në shoqërinë e femrave, ai gjithmonë është përfolur se është homoseksual.

Hermes e njihni të gjithë nga “Aldo Morning Show”, emision të cilin ai tashmë e ka braktisur për të filluar punë në Ora News.

Mbrëmjen e djeshme, i ftuar në “Oktapod”, Hermes nuk mundi t’i shmangej pyetjes së moderatorit Turjan Hyska i cili kërkoi të dinte se me cilin këngëtar Hermes do të donte të shkonte.

“Atij do t’ja jepja me gjithë qejf”, është shprehur Hermesi për Ricky Martin. Me anë të kësaj deklarate ai ka pohuar në një farë mënyre homoseksualitetin e tij.

/Gazeta Express/