Zhdukeni sa më shpejt! Ky objekt po i vret vajzat çdo ditë

Vajzat e kanë pothuajse të pamundur të mos kenë në duart e tyre një orë, byzylyk, unazë apo një lidhëse flokësh.

Kjo e fundit është edhe objekti më i përdorur. Por, nëse ju mbani një të tillë në dorën tuaj, sigurohuni që ta hiqni sa më shpejt. Ne do t’ju tregojmë pse.

Audree Kopp, një vajzë nga Filadelfia, vuri re se gungë e madhe po formohej në dorën e saj. Ajo mendoi se mos ishte pickuar nga ndonjë merimangë dhe mori trajtime mjekësore për këtë. Por, me kalimin e ditëve ajo vinte re vetëm përkeqësim të plagës. Ajo u bë e kuqe dhe zmadhohej dita ditës.Pas kësaj, vendosi të bëntë një vizitë mjekësore te doktori, i cili e rekomandoi të përdorte disa antibiotikë. Ajo përfundoi trajtimin, por nuk pati asnjë rezultat. Kështu, në një vizitë të dytë mjekët i thanë se duhej t’i nënshtrohej një operacioni sepse mendonin se kishin të bënin me një infeksion të rëndë që po përhapej me shpejtësi.

Rezultatet laboratorike treguan ajo ishte infektuar nga një lloj bakterie e shkaktuar nga lidhësja e flokëve që Audree mbante gjithmonë në dorë. Bakteri kishtë depërtuar nëpër pore të lëkurës, duke shkaktuar kështu një infeksion.Ajo vendosi të tregojë historinë e saj në mënyrë që çdo femër të dijë rreziqet që paraqet një lidhëse flokësh. Ajo mund të shkaktojë një problem shumë serioz për shëndetin tuaj.