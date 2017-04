Zemaj: Opozita u lajthit nga PDK për mocionin (Video)

Zemaj: Nuk bahet Ushhtria me “Gjenerala” me 8 vjet shkollë, ata qe kanë dijtë dhe kanë dashtë me e ba Ushtrinë, i kanë vra.

Deputeti i LDK’s, Armend Zemaj ka deklarue se nuk e din a i ka votat koalicioni qeverises per me e kalue Demarkacionin.

Kete deklarate, Zemaj e ka ba ne Rrokum Roll te Televizonit Rrokum.

“Nuk kam pa se ka koherence me dale nga kjo situate”, shprehet Zemaj.

Ne anen tjeter, Zemaj nuk mendon se ka me pase votim ne paketë per Ushtrine, Demarkacionin dhe Asociacionin.

Deputeti i LDK’s konsideron se duhet me pase nji koncensus nacional per keto tema, natyrisht edhe me Listen Serbe si pjese te institucioneve.

Tue fole per kerkesen e nji partie opozitare per mocion ndaj Qeverise, Zemaj thote se nuk i beson as PDK’s, e cila simbas tij, nuk asht larg mendsh qe mundet me qene e implikueme ne idene e ketij mocioni.

“Nuk i besoj PDK’s dhe nuk perjashtohet se ajo mundet me qene mbrapa kesaj kerkese ose po e perdore ndonji subjekt si ‘mashë’ per kete qellim”, ka theksue Zemaj.



Zemaj nder te tjera ka thane edhe se LDK’s nuk i mungon guximi me e prishe koalicionin aktual, shkruen Rrokum.TV.

Simbas Zemajt, LDK po rritet.

“Ne çdo tubim qe po e organizojme neper qytetet e Kosoves, po shihet trefishimi i njerezeve qe po e mbeshtesin LDK’n”, ka thane ai, tue shtue se ne kete parti po punojne qe ne zgjedhjet e ardhshme me dale te paret./Rrokum.TV

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!