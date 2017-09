Deputeti i LDK”s, Armend Zemaj, në Rrokum Roll të TV Rrokum ka thane se LDK ka reague ndaj ministrit te bujqesise, Nenad Rikalo, i cili simbas informatave i ka takue forcave paramilitare serbe.

“Kjo s’ka te baj me etni, duhet me u respektue ligji qe njerezit me te kalueme kriminale mos te jene ne poste udheheqese”, ka thane Zemaj.

Deputeti Zemaj e ka prezentue nji foto ku dyshohet se asht vllau i ministrit te bujqesise i veshun me uniforme paramilitare.

Ai ma tej thekson se, kryeministri s’ka me mujt me mbulue kete te keqe.

“Bajme thirrje qe Prokuroria me hetue kete rast”, ka shtue Zemaj, tue thane edhe se qytetaret i njohin keta per te kaluemen e tyne./Rrokum.TV