Pas deputetit Lumir Abdixhiku ka reaguar edhe Deputeti Armend Zemaj në lidhje me drejtimin e Ministrisë së Bujqësisë nga Nenad Rikallo, i cili akuzohet për krime lufte.

Sipas Zemajt Ministri i Qeverise së ” patriotëve, paramilitari i rezhimit të Millosheviqit Rikallo i cili kishte rrahur dhe maltertuar student të komunës së Deçanit( përshkrim autentik nga banoret e Dardanisë) sot njeriu kryesor i ndarjes së buxhetit prej 60 milion të taksapaguesve të ndershem për subvencionet në Bujqësi, transmeton infosot.

Prokuror të shtetit nese jeni jeni ksajde shikoni ju lutem storiet dhe dëshmit publike të paramilitarit Rikallo para dhe gjate luftës.

