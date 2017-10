Zeka: Ma i ndershëm Rakiqi me Listën Serbe, se 50% e deputetëve shqiptarë

Deputeti i NISMA për Kosovë, Milaim Zeka, vlerëson se shumë më të ndershë, janë lideri i Listës Serbe, Goran Rakiq, dhe deputetët e kësaj partie, se sa 50 për qind e deputetëve shqiptar

“Shumë më i ndershëm është Rakiqi, shumë ma t’ndershëm janë Lista Serbe se 50 përqind të ne deputetëve që paraqitemi shqiptar,” është shprehur Zeka në emisionin KojshiaShow.

Kur është pyetur nëse e fut edhe vetën në këtë mes, ai ka deklaruar se “ka me kallxu praktika”.

Zeka thotë se është krenar që e njeh familija dhe Drenica.

“Jam krenar që sa ka ba Adem Jashari me pushkë une ja kom dhonë namin Adem Jasharit me film. Mos ta kisha ba filmin me Adem Jasharin, Adem Jashari kish met një njeri i përmasave të Luan Haradinajt të Zahir Pajazitit,” është shprehur Zeka.

Në këtë intervistë ai ka folur edhe për personalitetin e tij dhe të kaluarën e tij intelektuale në Suedi, duke qenë anëtarë i komitetit të Helsinkit dhe miqt e tij të njohur botërisht. /.Arbresh.info

