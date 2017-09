Deputeti i Nismës Milaim Zeka i është kundërvënë Asociacionit të Gazetarëve, pasi sipas tij ata nuk e kanë idenë as kur duhet të reagojnë.

Në këtë reagim ai është ndalur edhe tek “përplasja” e Kryeministrit Haradinaj me gazetarët por edhe me përplasjet që vetë Zeka ka me disa nga gazetarët, trasmeton infosot.

Statusi i plotë i Zekës në FB

Asociacioni i Gazetareve – turpi i gazetarise

Jane ba si nje semundje patologjike reagimet e ketije Asociacioni, pa asnje kriter, pa asnje baze, pa asnje aresye te logjikshme.

Dy reagime brenda nje jave. I pari reagim kunder meje, pse kam demaskuar, dhe do vazhdoje t i demaskoje dy reketashat ma te medhenje ne gazetari, dy shantazhuesit me te medhenje ne gazetari, dy perdhunuesit e fjales publike: Parim Ollurin, dhe Vebi Kajtazin. U kam lyp ballafaqim publik ne Rtv Dukagjini, edhe ne Infomagazine, tek Klan Kosova, po nuk kane pase guximin me u perballe. Çka mendon dikush, se ata do hane m. .. gjithe diten, e ne nuk do te pergjigjemi?!!!

Po reagimi ndaje Kryeministrit pse?!!!

Lexoni more edhe ju te AGK, e mesonu kur me reagu, se hore i bate gazetaret e mire te Kosoves!!!

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!