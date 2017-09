Zbardhet vendimi: Ndryshojnë dokumentet për patentë, si aplikohet

Vërtetimi për patentë apo autorizimi për të hyrë në provim për rifitimin e lejes së drejtimit, pas humbjes totale të pikëve, do të tërhiqen online.

Qeveria, në mbledhjen e djeshme miratoi vendimin për lehtësimin e procedurave për patentat, duke i hapur rrugë marrjes së vërtetimit online pas aplikimit në portalin qeveritar “E-albania”.

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri, njoftoi se online qytetarët do të tërheqin edhe vërtetimin për gjendjen e makinës. Bëhet fjalë për dokumentin që konfirmon nëse makina është në qarkullim apo është e bllokuar, në këtë rast verifikimi do të kryhet online.

Ministri Gjiknuri tha se shërbimi nis nga puna javën e ardhshme. “Duke filluar nga java e ardhshme, asnjë institucion shtetëror, për nevojat e procedurave të veta, nuk do t’ua kërkojë më qytetarëve konfirmimin për gjendjen aktive të mjetit. Do të jenë vetë institucionet që do ta bëjnë këtë verifikim përmes portalit online “e-Albania”. Autorizimi për rifitimin e lejes së drejtimit dhe vërtetimi për lejen e drejtimit, të cilat janë shërbime me pagesë, do të kryhen nga qytetari online. Pra, përmes portalit “e-Albania”, çdo qytetar që ka nevojë për këto dokumente mund ta bëjë pagesën online dhe gjithashtu merr vërtetimin online”, u shpreh Gjiknuri.

PROCEDURAT E REJA

Vendimi i qeverisë parashikon që vërtetimet për patentë të tërhiqen online. Në rast se një qytetari i kërkohet nga institucionet vërtetim që disponon patentë, ai mund të aplikojë online në portalin “ealbania”, të kryejë online pagesën prej 200 lekësh dhe të pajiset me vërtetim.

Procedura e aplikimit është e thjeshtë. Qytetari mund të logohet në sistem duke përdorur numrin NID. Zgjedh shërbimin “Pajisja me vërtetim për leje drejtimi”, kryen pagesën prej 200 lekësh dhe në ekran do t’i shfaqet vërtetimi i kërkuar. E njëjta procedurë do të ndiqet edhe për marrjen e autorizimit për të hyrë në provim për të rimarrë patentën, pas humbjes së pikëve.

Në këtë rast, qytetari duhet të logojë në sistem duke përdorur numrin NID dhe të zgjedhë në sistemin “e-Albania” shërbimin “Autorizim për hyrje në provim”. Më pas të kryejë pagesën prej 1500 lekësh.

Ndërkohë sistemi realizon kërkimin nëse qytetarit i ka lindur e drejta për pajisje me autorizim për hyrje në provim për rifitim pikësh, dhe nëse afati i pezullimit ka mbaruar dhe gjithçka është në rregull, në ekran qytetarit do t’i shfaqet autorizimi i kërkuar.

AUTORIZIMI PËR PATENTË

Logohesh në sistem duke përdorur numrin NID.

Zgjedh shërbimin të cilin kërkon ta marrësh nga sistemi e-Albania, “Autorizim për hyrje në provim”.

Kryen pagesën prej 1500 lekësh, pagesë e përcaktuar për këtë shërbim.

Sistemi realizon kërkimin nëse shtetasit i ka lindur e drejta për pajisje me Autorizim për hyrje në provim për rifitim pikësh, dhe në rast se afati i pezullimit ka mbaruar e gjithçka është në rregull.

Në ekran do të shfaqet Autorizimi i kërkuar.

VËRTETIM PËR PATENTË

Logohesh në sistemin e-Albania duke përdorur numrin NID.

Zgjedh shërbimin “Pajisja me vërtetim për lejedrejtimi”.

Kryen pagesën prej 200 lekësh.

Në ekran do të shfaqet vërtetimi i kërkuar.

