Ajo përveç për projektin e saj të fundit “Fal” gjatë emisionit ka folur edhe për raportin me bashkëshortin e saj, fillimin e lidhjes si dhe dashurinë që e ruajnë ndër vite.

“Kemi 17 vite që jemi bashkë. Ja kemi fillu me letra, me mesazhe me e-maila pastaj..”, tregoj Yllka ndër të tjera gjatë emisionit.