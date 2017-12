Xiaomi publikon fotot e telefonëve të shumëpritur Redmi 5 dhe 5 Plus

Xiaomi ka nisur përgatitjet për prezantimin e Redmi Mi 5 dhe Redmi 5 Plus dhe drejtori i menaxhimit të produktit i zbuloi dy telefonët në rrjetin social Twitter përpara të Enjtes.

Informacionet për çmimin dhe harduerin mungojnë por nga fotot mund të shohim një ekran “pa skaje” 18:9, një dizajn në linjë me telefonët e rangut të lartë prezantuar gjatë këtij viti.

Diferenca mes Redmi 5 dhe rivalët pritet të jetë çmimi ku kompania Kineze shquhet për telefonë me kosto të ulët. Edhe pse nuk është linja e flagshipëve të kompanisë, seritë Redmi janë shumë të rëndësishme për Xiaomi sidomos në vende si India.

Is everyone ready for the all-new Redmi 5 and Redmi 5 Plus? We’re launching these two new devices in China on Thursday Dec 7. Giving everyone a sneak preview! 😎 #Xiaomi pic.twitter.com/ESbaejpTJV

— Donovan Sung (@donovansung) December 4, 2017