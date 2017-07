Me VV’në në pushtet, vetëm Kurti nuk do të korruptohet

Në fund të vitit 2004 para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës ishte vendosur një gomar me mbishkrimin ‘‘votoni për mu’’. Tre të rinj po e tërhiqnin gomarin e dëgjueshëm sa më afër ndërtesës, ku më vonë prej aty do fillonin kundërshtimet më të ashpra karshi politikanëve vendorë, si dhe kundërshtitë e para të artikuluara edhe ndaj bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë.

Tre të rinjtë ishin Albin Kurti, Glauk Konjufca dhe Shkëlzen Gashi, që një vit më pas do ta themelonin lëvizjen politike “Vetëvendosje”. Lider i kësaj lëvizje vonë do të ishte Albin Kurti, deri në vitin 2015, i cili me lëvizjen e tij do futej edhe në Parlamentin e Kosovës. Kjo ndodhi në vitin 2010. Konjufca ishte nënkryetar i Kuvendit në dy legjislatura, shkruan Kosovo 2.0

Ndërsa, Shkëlzen Gashi ishte larguar nga Vetëvendosje para se kjo të bëhej pjesë e institucioneve të Kosovës.

Ai ishte kritik ndaj mënyrës se si funksiononte lëvizja. E kjo e bëri target të aktivistëve të revoltuar me deklaratat e tij publike për VV. Gashi njihet si një nga themeluesit e Vetëvendosjes dhe thotë se mosllogaridhënia financiare e organizatës, rritja e kultit të liderit dhe insistimi i VV-së në disa ide politike pa i menduar alternativat e tjera, e ndanë përfundimisht nga organizata. Në anën tjetër e potencon se nuk e ndien veten themelues të Vetëvendosjes, duke thënë se i vetmi themelues i saj është Albin Kurti. ‘‘…ne të tjerët, kryesisht studentë, vetëm u angazhuam që të ndihmojmë për themelimin e saj. Ishim thjesht argatë’’, thotë ai sot me një gjuhë shumë më kritike ndaj VV-së, se të tjerët që u larguan nga kjo lëvizje.

Gashi është politolog nga Prishtina dhe autor i disa librave, ndër më të zëshmit biografia për Adem Demaçin, e cila shkaktoi polemika mes tij dhe disidentit shqiptar Demaçi. Prejse është larguar nga Vetëvendosje në vitin 2006, Gashi nuk është i përfshirë në ndonjë parti politike, përkundrazi, ai i përçmon partitë në skenën politike të Kosovës. Momentalisht është pjesë e Institutit “Alter Habitus” – Institut për Studime në Shoqëri dhe Kulturë, dhe që merret me përhapjen e ‘‘dijes dhe krijimin e hapësirës për mendim kritik dhe kreativ’’.

Gashi thotë se opsion për krijimin e Qeverisë së re të Kosovës, nëse PAN nuk arrin ta bëjë këtë, është edhe bashkimi i LDK me AAK’në dhe Nismën, kombinim ky që do t’i linte në opozitë VV’në e PDK’në, kohë që do t’ju shërbente këtyre subjekteve për t’u afruar mes vete.

“Nuk besoj që laborantët kanë me vendosë që VV me udhëheqë Qeverinë e Kosovës. Natyrisht, VV absolutisht nuk është e përgatitur – këtë po e dëshmon edhe qeverisja e tyre në Prishtinë. Por, kur e mendoj që këta të tjerët janë edhe më katastrofë, them ndoshta me qeverisjen e VV-së nuk bëhet më ‘m…jaltë’, ama qeverisja e tyre në Prishtinë ma demanton këtë”, thotë Gashi, duke shtuar se VV e do pushtetin shpejt e krejt për vete, prandaj me ta nuk futet askush në koalicion.

Për Albin Kurtin, të cilin e sheh si themeluesin e vetëm të VV’së, thotë kështu: “Ai është punëtor i jashtëzakonshëm. I gatshëm që, për dallim prej të gjithë të tjerëve që i ka përreth, të sakrifikojë gjithçka për idealin e vet, madje edhe jetën. I pajisur me dije për një mori fushash. Do të ishte fantastike ta kishte edhe mençurinë sikurse dijen, të ishte më i sinqertë dhe më i drejtë, të kishte më pak neps për pushtet, dhe t’i kishte 300 spartanë, që për fat të keq s’e ka as edhe një, krejt kjo për fajin e vet”.

Tutje, Gashi në intervistë për Kosovo 2.0 thotë se VV po e përdor islamizmin në ashtu siç e kishte përdorur edhe nacionalizmin.

Edhe për qeverisjen në Prishtinë, Gashi ka kritika të forta.

“Asnjë projekt me të cilin do të mbahen në mend. Trafiku urban është njësoj keq, vetëm se janë shtuar disa autobusë. Parkingjet janë njësoj tmerr. Prishtina është madje më e papastër se më parë”, thotë ai, teksa shton se ‘këta e kanë kthyer Prishtinën në kohën e Ismet Beqirit.

