VV nuk ndërron qëndrim për dialogun

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi thotë se partia e tij nuk e ka ndërmend të ndërroi qëndrim sa i përket dialogut me Beogradin. Selimi thotë qëndrimet e tyre kanë konsistencë sepse janë parimore dhe të drejta.

“Vetëvendosje nuk ka ndërruar qëndrim as nuk e ka ndërmend të ndërroj qëndrim sa i përket dialogut me Serbinë. Qëndrimet tona kanë konsistencë sepse janë parimore dhe të drejta”, ka thënë ai në një bisedë për Indeksonline.

Ai konsideron se nuk kanë arsye të ndërrojnë qëndrim. Kurse sa i përket integrimit të serbëve të Kosovës, thotë se do flasin me serbët e Kosovës, por jo me Serbinë.

“S’kemi pse të ndërrojmë qëndrim as s’kemi pse të bisedojmë me Serbinë për Kosovën dhe për integrimin e qytetarëve serbë të Kosovës. Për këtë gjë ne bisedojmë me serbët e Kosovës e assesi me Serbinë. Pra për integrimin e serbëve në Kosovë ne flasim me serbët e Kosovës, jo me Serbinë”, ka theksuar Selimi.

Njohës të çështjeve politike në vend konsiderojnë se dialogu me Serbinë është i domosdoshëm, andaj edhe parimet do të duhej të jenë të harmonizuara me rrjedha të përgjithshme politike.

Nexhmedin Spahiu, thotë se dialogu me Serbinë është i pashmangshëm andaj edhe VV patjetër që duhet të ndërrojë qëndrim.

Sipas tij, VV tashmë e kanë kuptuar se pa dialog nuk ka zgjidhje.

“Mendojë se kanë ndërruar qëndrim duke e ditur se dialogu është i pashmangshëm, por kjo nuk do të thotë se forcat politike në rast se do të vijnë do ta vazhdojnë me natyrën e njëjtë. Mendoj se e kanë kuptuar që dialogu është i pashmangshëm, se s’ka rrugë tjetër ose duhet të dialogojmë ose duhet dërguar raketat me bombardu Beogradin për me i detyru me njoftë pavarësinë e Kosovës. Njërën prej këtyre dyjave duhet me bë, prandaj në këtë mendojë se e kanë kuptuar se dialog nuk ka zgjidhje”, ka thënë Spahiu në një bisedë për Indeksonline.

Në Platformën e parimeve të përgjithshme të dialogut në rast të qeverisjes së VV-së, është fillimi i menjëhershëm i një dialogu të hapur me të gjitha pakicat kombëtare në Kosovë.

Si pikë tjetër e platformës së Lëvizjes Vetëvendosje është edhe mosvazhdimi i dialogut të deritanishëm, përkatësisht ai i viteve 2011-2017, dhe marrëveshjet e arritura në Bruksel duhet të dërgohen në Komision Hetimor Parlamentar.

