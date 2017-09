Vuçiq: Në OKB do të flas për Serbinë dhe rajonin

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq është duke vazhduar vizitën e tij disa-ditore në New York me ç`rast sot do t`i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Ai ka thënë se atje të flasë për problemet me të cilat përballet Serbia, por fokusi do të jetë kryesisht në të ardhmen e vendit dhe rajonit.

Në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së po merr pjesë edhe homologui i tij nga Kosova, Hashim Thaçi.

Udhëheqësi kosovar një ditë më parë është takuar me presidentin amerikan, Donald Trump, takim ky në të cilin është rikonfirmuar mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Kosovën, njofton Klan Kosova.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!