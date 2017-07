Vuçiç, intervistë e bujshme për Sputnik: Ç’mendoj për Haradinajn e Kurtin dhe si e shoh Kosovën e 15 viteve

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç ka deklaruar në një intervistë ekskluzive, shumë të gjatë për portalin e Kremlinit Sputnik që për Serbinë si Ramush Haradinaj ashtu edhe Albin Kurti janë e njëjta anë e medaljes dhe Serbia nuk ka as preferencë e as nuk do të mundojë të ndërhyjë në Prishtinë.

“Nga perëndimorët kanë dëgjuar vazhdimisht se kjo ishte për ta një situatë e pakëndshme, por do të punojmë me njëriun që zgjidhet nga shqiptarët.

Serbët duhet të jetojnë, dhe Beogradi nuk mund të jenë duke prirur të mos zgjedhë mes Haradinajt e Kurtit. Mes tyre unë nuk shoh asnjë ndryshim, përveç se një provuar në luftën kundër serbëve”, tha Presidenti serb për Sputnik.

Duke folur për dialogun që fillon se shpejti mes Prishtinës dhe Beogradit, Vuçiç deklaroi se do të bisedohet se do të projektohen marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës për 15 vitet e ardhshme, duke nënkuptuar që tashmë realiteti politik i Kosovës së pavarur është i pakthyeshëm.

“Heronjtë poltikë që më akuzojnë për Kosovën u them: ku ishin ata kur Kosova u bë e pavarur në vitin 2008 dhe pse nuk ndërhynë”, tha Vuçiç, në një deklaratë e cila nënkupton hapur pranimin e një realiteti të fortë politik.

“Kur mendoj për këto biseda, unë kurrë nuk e kam pasur të lehtë, por nuk jam ankuar. Besoj se as Thaçi nuk është i lumtur kur më ka mua përballë.

Këtë herë ne nuk do të kemi një tema të përcaktuara saktësisht, ne flasim rreth asaj se si ne e shohim Kosovën dhe Metohinë për një vit, pesë, dhjetë, pesëmbëdhjetë vjet. Është e rëndësishme që të vazhdojë dialogu, sepse ka ulur tensionet. Veriu i Kosovës nuk mund të rrezikohet, por bisedimet janë të nevojshme kryesisht për shkak të popullit tonë në Kosovën qendrore”, deklaroi Vuçiç për Sputnik.

Presidenti i ri serb ka konfirmuar për herë të parë kompromisin e bërë me rusët dhe amerikanët.

Kompromisi është ky: në territorin e Serbisë do të kalojnë edhe gazësjellësi rus “Rryma Turke” por edhe gazsjellësi amerikan që do të furnizojë Europën nga porti i Aleksandropulosit.

Ndërkaq një tjetër deklaratë e Presidentit serb ka qenë ajo për qëndrën e spiunazhit në Nish, ku Rusia ka kërkuar që të pajisen anëtarët e saj me statusin e diplomatit.

Në mënyrë diplomatike Vuçiç ka deklarruar se “Kjo nuk është gjë e lehtë”, ç’ka ka paralajmëruar se nuk do të miratohet kërkesa ruse./tesheshi.com/

