Vllasi tregon formulën për krijimin e Qeverisë

Njohësi i çështjeve politike në vend, Azem Vllasi konsideron se koalicionit PDK-AAK-Nisma i takon të krijojë qeverinë e re duke iu bashkuar në këtë mënyrë edhe AKR, Alternativa dhe pakicat.

Sipas tij, PAN ka fituar shumicën e votave andaj krijimi i qeverisë nga ana e tyre do të ishte korrekt edhe për votuesit, që janë shumicë e konsiderueshme.

“Numrat, gjegjësisht matematika zgjedhore ka dalë më e komplikuar se sa ajo e vitit2014 prandaj është shumë vështirë të bëhet koalicioni qeveritar. Por, sidoqoftë mendojë se koalicioni PAN pasi që kanë fituar më shumë vota duet t’iu bashkëngjitën deputetët e AKR-së dhe të partisë Alternativa, dhe në këtë mënyrë koalicioni PAN me këta deputetë të bëjë numrin 45 deputetë plus pakicat dhe ta formojnë qeverinë. Kjo do të ishte korrekte edhe ndaj votuesve sepse janë një shumicë e konsiderueshme”, ka thënë Vllasi.

Vllasi konsideron se LDK-së i ka ardhur koha të qëndrojë për disa vite në opozitë.

“Ndërkaq për shkak të situatës e cila ishte në 2014, kur LDK-ja ishte 6 muaj me atë koalicionin për ta çuar PDK-në në opozitë, dhe në fund bëri koalicion me opozitën , dhe sidomos për shkak të mënyrës që u prish koalicioni qeverisës PDK-LDK, për LDK do t’i bënte mirë që nja 4 vite të shkonte mirë në opozitë”, ka theksuar më tutje ai.

Sipas Vllasit, Haradinaj për t’u zgjedhur kryeministër i duhet përkrahja e AKR-së dhe Alternativës.

“Ashtu që kandidat për kryeministër, si kandidat i PAN-it duhet të jetë Ramush Haradinaj dhe ta bëjë shumicën siç propozova, sigurisht që AKR e Behxhet Pacollit mund të pranonte një ofertë të tillë nëse i ofrohet një vend i nënkryetarit të qeverisë, për shembull Pacollit, një sigurisht PDK-së apo më shumë dhe kjo matematikë bëhet në mënyrë më racionale”, ka shtuar ai më tej.

