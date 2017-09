Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se mbledhja e Kryesisë nuk përfundoi ashtu siq duhej pasi që sipas tij kolegët nga opozita kishin ardhur me qëllim për ta penguar mbledhjen e Kryesisë.

Veseli shtoi se rregullorja do të respektohet në përpikmëri, ndërsa tha se e mira do të ishte nëse do të ketë konsensus , por sipas tij bllokadë nuk do të ketë.

Veseli tha se pozita ka propozuar se seanca të vazhdoj të enjten e ardhshme ndërsa opozita për të hënën. Veseli tha se mbledhja e Kryesisë do të thirret shumë shpejt

