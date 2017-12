Veprimi i thjeshtë që zbulon nëse keni probleme me zemrën, ja çfarë duhet të bëni

Ajo që duhet të bëni është që të prekni majën e këmbëve me gishtat e dorës, dhe nëse jeni në gjendje ta bëni këtë atëherë zemra juaj është e shëndetshme.

Ja si duhet të veproni:

Së pari duhet të uleni në dysheme me këmbët tuaja të shtrira përpara dhe duart e ngritura lart. Pastaj duhet të përpiqeni të prekni majën e gishtërinjve të këmbës me duart tuaja. Nëse jeni mjaft fleksibël për të prekur këmbët, kjo do të thotë që zemra juaj është e shëndetshme dhe në gjendje të mirë.

Studimi u krye në SHBA (Teksasi i Veriut) dhe përfshinte rreth 526 pjesëmarrës nga mosha 20 deri 83 vjeç. Ndërsa ata po kryenin këtë metodë, matja e tensionit të tyre të gjakut dhe arteriet dhe aktiviteti i zemrës u vëzhguan nga afër.

Në fund të këtij studimi, studiuesit gjetën një lidhje midis elasticitetit të arterieve dhe trupit, sidomos në pjesëmarrësit e moshës mbi 40 vjeçare dhe konfirmuan se njerëzit që kanë sëmundje të zemrës nuk mund t’i prekin gishtat e këmbëve.