Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 28.09.2017 do të ndërprehet NS 10/0.4kV Fushë-Kosovë, Udhëkryqi (Arra)(Kodi:10012002017) e cila furnizohet nga Dalja 10kV Udhëkryqi kabllovik (Kodi: 10012002)(NS 35/10kV Fushë Kosovë)

Prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.e pejës,rr.Iliria,Rr.Lulzim Osmani.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimin e rrjetit 0.4kV te rrethi Fushë-Kosovë.

2.Më 28 dhe 29.09.2017 do të ndërprehet NS 10/0.4kV Herticët (Kodi: 13000010041) e cila furnizohet nga Dalja 10kV J21(kodra e trimave 21) (Kodi: 13000010)(NS 110/10kV Prishtina 5

Prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Shkollat e Pavarësisë, Hasan Ramadani, Zenel Bajraktari, Aleksandër Mojsiu, Vëllezërit Maqestena dhe një pjesë e rrugës Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos ABC 4×70.

3.Më 27.09.2017në NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj(18024001) prej orës 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hadja–Miniera, Hadja, Hamidia, Bivolaku te Berishët, Lajthishta, Kulla Sibovcit, Sibovci te Kangjelët, Sibovci te Kelmendët, Shipitulla, Grabovci, TR private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetini- Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Përmirësimin i vërejtjeve nga pranimi teknik.

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 28.09.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Plemetini (Kodi: 15019003) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

2.Më 28.09.2017 në NS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi: 14000010) prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Podujeva (pjesërisht) dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në Lp 10 kV.

3.Më 28.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë (Kodi: 150180) do të ndërprehet ardhja nga Prishtina 1 prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Miradia e Epërme, Petrol Company, Shtypshkronja “Zeri”, Asllani, Dimi, Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini, Bardhi i Madh, Mesbardhi I, Mesbardhi II, Bardh i Vogël, Albana e Vogël, Sllatina e Vogël II, Albana e Madhe te Shaljanët, FSK-ja, PTK-ja dhe Banesat e Pozhegut, Banesat e Apollonisë, Vragolia, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompa FAM GAS.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjeve rele.

4.Më 28.09.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gurëthyesi Kalaja e Drenicës (Kodi: 16022000) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Gurëthyesi Kalaja e Drenicës.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.Më 28.09.2017 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Parku I (Kodi: 16023001) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Parku I.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.Më 28.09.2017 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Parku II (Kodi: 16023002) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Parku II.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

7.Më 28.09.2017 në NS 35/0.4kV Bechtel- Enka do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bechtel-Enka (Kodi: 16024001) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Bechtel-Enka.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 28.09.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Kamenica (Kodi: 31000029) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Gurishti, Petrova, Lagjja Arbana.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në TS10/0.4kV Kamenica 1.

2.Më 29.09.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të shkyçet:

Dalja 10 kV Krusha (Kodi: 30034011) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Sep. “10Maji”, Sep. “Agimi”, Sep. “Isa Rexhepi”, Sep. “Arbëria”, Sep. “Kag-Asfallt” dhe N.P.T “Soni-Com”.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve të mbingarkuar në TS Krusha 3.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 28.09.2017 në NS 35/10kV Gjakova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Raq-Moglica (Kodi 81083017) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica, fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrëngimi i përçueseve të tensionit të mesëm në disa fusha në Firzë.

2.Më 28.09.2017 në NS 35/10kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Xërxë (Kodi:82081003) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xëxa – kryesisht konsumatorët komercialë – biznese.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve në shtyllën e drurit 12M afër Seperacionit Vëllezërit Morina.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 28.09.2017 në NS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bobi (Kodi 40043002) prej orës 10:00 deri në ora 16:0

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe ndërrim i shtyllave.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Prej 28.09.2017 deri më 06.10.2017 do të ndërprehet NS 10/0.4kV Te shkolla (Kodi:41000013137) e cila furnizohet nga Dalja 10kV Gadime (Kodi: 41000013)(NS 110/35/10kV Lipjan).

Prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagja te shkolla.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga Erpower.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 28.09.2017 në NS 35/10kV Gjilan IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV TS 20 (Kodi: 60063014 ) prej orës 11:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Iliria I, II, III, IV.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve matës rrymor.

2.Më 28.09.2017 në NS 35/10kV Gjilan IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J05 Industriali (Kodi: 60063005 ) prej orës 12:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bujana, Bejta comerce, Shaqa, Market Flori, Inter Evropa, Protec dhe Kolegji Gjilani.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve matës rrymor.

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 28.09.2017 në NS 35/10kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Tërpeza (Kodi 61065012) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhitia, Tërpeza, Çifllaku, Devaja, Kravarica, Ballanca dhe TS Privat 1.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe ndërrim i shtyllave.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 28.09.2017 në NS 110/10kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Istogu 1 (Kodi: 54000008) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Istogu i Poshtëm, Muzhevina Arifaj, Muzhevina Blakaj, Muzhevina Gateri, Muzhevina 1, Ukaj, Dragolevci i Ulët, Lluga Kulla, Dragolevc Gateri, Shpatoll, Muzhevinë Balaj, Kabashët Tomoc, Sylajt, Balajt LLuga, Istogu ETC, Muzhevina Jahaj Dragolevc e Reja.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë, montimi i ndarësit dhe ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 28.09.2017 në NS 110/10kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Eliminimi i vërejtjeve nga Komisioni për Pranim Teknik i KEDS-it.

2.Më 28.09.2017 në NS 35/10kV Shupkovci I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shala(Kodi: 71074001) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofci, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes:. Shqyrtimi i mbrojtjeve rele.

