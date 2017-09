Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

KEDS ka njoftuar për vendet që do të përballen me mungesë të energjisë elektrike.

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Koliq do të shkyçet:

Dalja 10 kV Grashtice-Radashec (Kodi:14016001) prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Grashtica dhe Radasheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe revizioni i LP 10 kV.

2.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bardhi i Madh ( Kodi: 15018018) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

3.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Miradi e Epërme (Kodi:15018019) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Miradia e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele

4.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë (Kodi: 150180) do të ndërprehet ardhja nga Kosova A prej orës 13:00 deri në ora 13:05 dhe prej orës 14:00 deri në ora 14:05

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Pompat e Ujësjellësit, Qendra e Fushë-Kosovës, te Stacioni iTrenit dhe ana majtë deri te rruga e Çerdhes, Hekurudhat e Kosovës Fushë-Kosovë, Fabrika e ushqimit të kafshëve, Mulliri Fushë-Kosovë, Nakarada, Dardhishta, Lismiri, lagjja Tërnavët, Anen e djathtë të qytetit të Fushë-Kosovës, pjesa te tregu, Uglari komplet, një pjesë të Fushë-Kosovës ana e djathtë deri te TS Çeku, Banesat Bresje Fushë-Kosovë, Tregu, Ambullanta Bresje, Bogujevci, Alumili, Kisha Bresje dhe Thertorja.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

5.

Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vasileva (Kodi:16021006) nga ora 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve dhe Rexhep Cërrvadiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i daljes 10kV.

6.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gllobari (Kodi 16021008) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatova, Gllanasella dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

7.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qendra Shkollore (Kodi:16021009) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetsin: Shkolla e mesme, Korotica, Sankovci, Fushtica, Florim Kurrumeli Gllanasellë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

8.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

Dalja 10 kV Trasingu (Kodi: 16021010 ) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Trasing Kroi i Mbretit, Gurthyesi Lladrovci, Hoxhovitë, Dobërdolanët, Naim Qorri”Merkur”, NNP Rroni, Korroticë e Naltë, Ndërtimi Sabit Zeneli, Gurthyesi Ing, rruga Kosova, Group Agani, SHPK “Vatani”, Petrol Olti, SHPK Kodra Golesh, Burim Godeni, Arbotec, SHPK “ Doro Fix”, NTP Lumi, TS Ruzhdi Thaqi,

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

9.Më 27.09.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Letanci (Kodi|: 14000012) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obrançë, Peran, Obrançë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: Premontimi i shtyllave në LP 10 kV dhe ndërrimi i transformatorit energjetik në NS 10/0.4 kV Obrançë-1, rritja e fuqisë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 27.09.2017në NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj(18024001) prej orës 09:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovci, TR private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Përmirësimin i vërejtjeve nga pranimi teknik.

2.Më 27.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Daljes 10kV Nr.27 Normalja (Kodi:11000010) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Sofalia 1.

Arsyeja e ndërprerjes: Punimi i tokëzimit te shtylla e parë e LP 10 kV.

3.Më 27.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 18 Arberia 2 (Kodi:12000012) prej orës 09:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: lagjja Arbëria (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Elektra.

4.Më 26.09.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mramori (Kodi: 10014001) prej orës 09:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Eling.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 27.09.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gërnqari (Kodi: 31000009 ) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshati Gërqar, “Breu Petrol” Hysen Hoxha.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të nderprehet:

Dalja 10 kV Bresana (Kodi:30036007) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhë; Afariste: N.P.T “Mulliri” Buzez, N.T.P. Qumështorja Sharri Kuk dhe Restoran Opoja.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

3.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të nderprehet:

Dalja 10 kV Hoqa e qytetit (Kodi:30035005) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë, Afariste: Resturant “Keshtjella”,”Pompa e benzinës Zhuri”, Betonjera “Vëllezërit e Bashkuar”, Billushë “Pompa e Ujit” dhe Vlashna “Fanaj Petroll”.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i Transformatorit të mbingarkuar në TS Hoqa e Qytetit 3.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 27.09.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjinoci (Kodi 32000003) prej orës 08:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca dhe bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: ,,Zgjerim i rrjetit 2017 ” Lot 10.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponoshevci (Kodi: 80080006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim i LP 10 kV , ndërrim i shtyllave dhe izolatorëve.

2.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja 21 (Kodi: 81084018) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët:Fehmi Agani, Ibrahim Fehmiu, UÇK, Sadik Pozhegu dhe Sadik Stavileci.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i shtyllës së tensionit të mesëm në Shqiponjë, shqyrtimi i mbrojtjes rele dhe instalimi i figurës në rele të shkyçjes dhe kyçjes.

3.Më 27.09.2017 në NS 35/10kV Gjakova III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Inkubatori (Kodi 81084019) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rruga Tirana.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i figurës në rele dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele në daljen 10 kV Inkubatori.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova l do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja 5 (Kodi: 80080013) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohs sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: 14 Qershori, Bajram Curri, Bujar Roka, Demush Taha, Dërgut Vokshi, Hasan Dashi, Luigj Gurakuqi, Mark Malota, Mihail Grameno, Mithat Frashëri, Nënë Tereza, Përmet Vula, Shefki Shasivari dhe Tahir Efendija.

Arsyeja e ndërprerjes: “Zgjerimi dhe Perforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 27.09.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Qytetit (Kodi: 40000001) nga ora 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: qyteti (një pjesë), rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, TS Pylltaria dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave dhe pastrim i trasesë.

2.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Doganaj (Kodi: 40042004) prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Doganaj, Zaskok, Pleshinë e Ulët dhe e Epërme, Dubravë dhe Fabrikë e Ujit Pleshinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Lëshimi në punë i Trafostacionit të dislokuar në Zaskok Mahalla e Gurit.

Peje

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 27.09.2017 në NS 35/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Jagoda (Kodi:52056005) prej orës 10:00 deri në orën 13:00 dhe prej orës 16:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Tërstenik.

Arsyeja e ndërprerjes: “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“,

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 27.09.2017 në NS 110/10kV Istog do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vrella (Kodi:54000002) prej orës 10:00 deri në orën 14:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë, Stupe dhe Studenicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi traseje, montim i ndarësit dhe ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 27.09.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pozhorani (Kodi:61065014) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: 121Pompa (Zejna) TS.122 Pirraj, TS.123 Ramajt, TS.124 Zukajt, TS 125 Kulla, TS.126 Alidemët, TS.127 Alidemët, TS.147 P (Shtëpia Private) TS.148 Gurthysi (Qerimi), TS.149 Pompa, TS.150 Pozhoran, TS.151 Novosellë, TS.152 TS. i fundit, TS.153 Ramjan (Imria), 154 Ramjan P.(Zahir), TS.155 Ramjan (Xhamia) TS.156 Ramjan (Shkolla), TS.157 Mulliri, TS.158TS i ri Zukajt Pozhoran, TS.160 TS. Pirrajt Pozhoran TS.159TS. Pozhoran Dalja e Reja TS.162 TS. SH Fusha e Sportit.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë në Ramjan.

Mitrovicë

Ndërperje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mrëmbajte të planifikuar

1.Më datë 27.09.2017 në NS 35/10kV Shupkovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Betonjerka (Kodi:71074004) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pjesa nga stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

2.Më 27.09.2017 në NS 35/10kV Shupkovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Parku i Biznesit (Kodi:71074005) prej orës 13:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: ETC-ja, Emona City, Fabrika e pajimeve, Çarli, Parku i Biznesit, Terminali, Furra dhe Zyra Administrative e Veriut.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

3.Më 28.09.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Prekazi (Kodi|: 74000003) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Prekaz i Ulët, Prekaz i Epërm, Mikushnica dhe Lubaveci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

4.Më 28.09.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e Municionit (Kodi|: 74000002) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Jashari, Fabrika e Bylmetit (Drena), QTA-ja, Sillosi dhe Fabrika e Municionit.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 27.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi 73000011) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cecilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i kabllos XHE 150mm si dhe punimi i kokave.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!