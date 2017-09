KEDS përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të kenë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim.

Komunikata nga KEDS:

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi:16021004) prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obria, Antena e Valës, Obri- Mulliqët, Terdefci, Shtrubullova 1, Shtrubullova 2, Krajkova, Damaneku, Baica, Shtrubullova dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe revizioni i LP 10 kV.

2.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shtëpia e kulturës (Kodi: 15018003) prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Fushë-Kosovës te Stacioni i Trenit dhe ana e majtë deri te rruga e Çerdhes.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Fushe kosova 1 (Kodi: 15018006) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nakarada, Dardhishta, Lismiri dhe lagjja Tërnavët.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Vragoli (Kodi: 15018007) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vragolia, Miradia e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompa FAM GAS.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Albana (Kodi: 15018008) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mesbardhi I, Mesbardhi II, Bardh i Vogël, Albana e Vogël, Sllatina e Vogël II, Albana e madhe te Shaljanet dhe FSK-ja.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Fabrika e ushqimit te kafsheve (Kodi: 15018011) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e ushqimit te kafshëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

7.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

· Transformatori T-1 (Kodi: 10012000) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike nuk do të mbetet asnjë konsumator.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

8.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

· Transformatori T-2 (Kodi: 10012000) prej orës 12:30 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike nuk do të mbetet asnjë konsumator

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 16.09.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Livadica (Kodi: 14000011) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Lëshimi i rrjetit të ri në funksion në projektin Lot 8 2016 “Dumnice “ në Podujevë.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 16.09.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi|: 74000006) prej orës 10:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llaushë, Rakinicë, Kopiliq i Epërm, Kllodernicë, Turiqefc, Burojë, Vojnik, Izbicë, Ozrim, Kopiliqi i Ulët dhe Açarevë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

2.

Më 17.09.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shala (Kodi:71074001) prej orës 10:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Azbesti, Reka, Kulla Rekë, Tuneli I, Tuneli II, Rahova, Boletini, Kutllovci, Mazhiqi, Trepqalitë, Rasahni I, Rashan II, Rashan III, Terstenë, Dedi, Zijaqi, Zabergja, Selac I, Selac II, Pompat e Ujit dhe Melenica.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të 10kV.

Pejë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 16.09.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zajmi (52056004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljak dhe Sferkë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 18.09.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Vrella (Kodi:54000002) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë dhe Stupë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, ndërrim i ormanit të tensionit të ulët dhe ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Me 16.09.2017 , në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Parku (Kodi:51000002) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Karagaqi. 3/2. 3/1, Parku 2 .3/3, Teatri, Zatra1 dhe Shkëlzen Hadërgjonaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja e kabllit 10kv nga Trafokulla ne TSB të ri dhe vazhdimini i 2 kabllove të tensionit 0.4kV.

Gjakove

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dobroshi (Kodi: 80080007) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, rr. Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, rr.Lekë Dukagjini, Molliqi, Nivokazi, Osek Hila (një pjesë), Pacaj, rr. Pashko Vasa, Skivjani (një pjesë) dhe Stublla.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi i LP 10 kV (ndërrimi i shtyllave, izolatorëve, përçuesve etj.)

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 16.09.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dragobili (Kodi: 82082006) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.535 prof. Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, rr.602 Gjergj Kastrioti – Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku. rr.612 Uiliam Uoker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmizë, Lubizhdë (1 konsumator), Senik (1 konsumator).

Arsyeja e ndërprerjes: Përmirësimi i tokëzimeve në tre raste të shtyllave 12m.

2.

Më 16.09.2017 në NS 110/10kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Aciteleni (Kodi:81000001) prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailad, Bajram Daklani, Besim Bistrazhini (1 konsumatorë), Bujar Syla, Çamëria, Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Edit Durham, Elton Zherka (një pjesë), Haki Taha, Halit Asllani, Isa Boletini, Ismail Qemali, Jeronim Derada, Marie Shllaku, Musa Zajmi, Nënë Tereza, Qazim Bakalli, Rruga Tirana, Sadedin Shehu, Shaban Gola, Skënderbeu, Tefik Çanga, Xheladin Hana dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes :“Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2015“, LOT 8 Gjakova.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 16.09.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani ( Kodi: 410000) do të ndërprehen daljet 10 kV prej orës 08:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Terrni, Bablaku, Rubovci, Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gërlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi i Ri, Surqina, Cërrnilla, Mirashi i Ri dhe Mirashi, Rufci i Ri dhe i Vjetër, Hallaqi i Vogël dhe i Madh, Ribar i Vogël dhe i Madh, Zllakuqani, Kraishta, Bujani, Bregu i Zi, GodanciiI Epërm, Varigoci, Kraishta, Dobratini, Gushterica e Poshtme, Livagja, Sllovia, Smallusha, Çollapeku, Gllavica, Marevci, Lipjani (një pjesë), Konjuhu, një pjesë e Banullës, bizneset përgjatë magjistrales Prishtinë – Ferizaj, Baza e asfaltit, Jeta e re, Gracjka e Vjetër, Topliqani, Gracka e Vogë, TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja, TS Gega, burgu, Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova, Banulla, Gllogovci, Gomnasella, Llugagjija dhe Pojata, Babushi i Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella, Plitkoviqi, Qendra e Lipjanit dhe Bechtel Enka.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

2.

Më 16.09.2017 ne NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 35 kV Magure( Kodi:410480) prej orës 12:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Magurja, Aeroporti i Prishtinës, Transmetuesi, Antenat i IPKO-s, Antenat e PTK-s, Radarët e Aeroportit. Fushtica e Naltë, Fushtica e Ulët, Kizhareka, Nekoci, Rasinovci, Bainca, Shala, Krojmiri, Bainca, Krojmiri, Rreze (Leleqtiqi), Medveci, Dobraja, Blinaja, Qylaga, Poturovci, Torina Poturovci, Gllanica, Harilaqi, Sllatina (një pjesë), Njësia Speciale e Policisë së Kosovës, Exis, Tregfarm, Burimi, KFOR-i, Pompat e Ujit te Aeroportit, Feronikeli (Miniera në Magurë), Ëind Poëer dhe Eko-Kos.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

3.

Më16.09.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 35 kV Lipjani (Kodi:410470) prej orës 12:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti, Suhadolli, Lepina, Radeva, Skullani, Gracka Vjetër, Qyteti, Ferma, Coca Cola, Fabrika e Letrës, Fabrika Bonita, Shkolla e Mesme dhe Fabrika e Ventilatorëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

4.

Më 16.09.2017 ne NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 35 kV Shtime(Kodi:410460) prej orës 12:30 deri ne ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti i Shtimes, Rashinca, Davidovci, Myzeqina, Xhergjaj, Davidovc, Zotaj, një pjesë e qytetit, Petrova, Mullopolci, një pjesë e qytetit-qendra, lagjja e Pajtimit, Bllacajt, rr. Jete Hasani, Godanci, Shtëpia e Pleqëve, Reçaku, Caraleva, Zborci, Pjetershtica, Karaqica, Kosharja, Gllavica, Lubucët, Maksiti PUTZ, Pompat e ujit dhe ndërtesa e Fitores.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

5.

Më 17.09.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 10/0.4 kV Shkolla TS i ri Bibaj ( kodi: 40000002130) prej orës 11:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: një pjese e fshatit Bibaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

6.

Më 17.09.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 10/0.4 kV Fshati i Vjetër ( kodi: 40000009133) prej orës 11:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Qumështorja dhe katër konsumatorë komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

7.

Më 17.09.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 10/0.4 kV Fshati i Vjetër II-Zyre e vendit ( kodi: 40000009134) prej orës 11:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: një pjesë e fshatit të vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

8.

Më 17.09.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 10/0.4 kV Fshati i Vjetër ( kodi: 40000001127) prej orës 11:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: një pjesë e fshatit të vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Shtërrpcë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shtërpcë 2 ( Kodi:40044002) nga ora 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Qendra e Shtërpcës.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trasesë, ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesëm.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 16.09.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Petrova (Kodi: 41046002) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Petrova, rr. Ahmet Shtimja, Reçaku (një pjesë) dhe Mullopolci.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e dy transformatorëve në fshatin Petrovë.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.09.2017 në NS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Koretini (Kodi:62000017) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koretinë Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellësi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

2.

Më 16.09.2017 në NS 35/10 kV Gjilani 4 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV TS 10 (Kodi:60063002) prej orës 11:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bulevardi i Pavarsisë, rrugët: Shaban e Sami Ukshini, 7 Shtatori, Nikolla Teslla, Komandant Drini, Nazmi Hoxha dhe Ibrahim Pacolli,

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve matës rrymor.

Prizren

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.09.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ortakolli 1 (Kodi:30000002) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ortakolli IV , Ortakolli IX, Ortakolli X , Ortakolli V , Ulqini i Ri, Sadri Hoxha dhe Xhamia e Millanoviqëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

Më 18.09.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ortakolli 2 (Kodi:30000003) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Shkodra, Ortakoll, Ort, Maribori, Gucia, Emin Abazi, Bujana, Albim Fanaj, Drejtësia, Ohri, Musine Kokollari, Donikë Kastrioti, Ulqin, Fadil Ferati, Alajdin Berisha, Tamil Shala, Martirët e Reçakut, Avdi Shala, Mahir Domi, Tefik Çanga, Tahir Zajmi, Aliriza Selmani, Fadil Rifati, Preveza, Edit Durham, Besim Telaku, Xhavit Ahmeti, Gjirokastra, Brigada 125, Bekim Berisha-Abeja, Bingeni, Jusuf Gërvalla, Eqrem Çabej dhe Enver Hadri.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 16.09.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10kV.Arbana (Kodi:30000001) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: lagjja Arbana dhe lagjja Jeta e re.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne segmentin nëntokësor te LP 10 kV Arbana – Lagja Jeta e re.

4.

Më 18.09.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Komuna Mamusha (Kodi 30034005) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Sërbica e Ulët I, Sërbica e Ulët II, Lagjja Medvec dhe Pompat e Ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 16.09.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Studenqani (Kodi:32000018) prej orës 9:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Studençani, Doberdelani, Samadraxha, Motel Ilyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studençan, Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhjen e rrjetit të ri në projektin Studençani.

2.

Me 16.09.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi:32000003) prej orës 08:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelaca, bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja Beni Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, I. Seferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes:,, Zgjerim i rrjetit 2017 ” Lot 10.

