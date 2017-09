Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

KEDS nëpërmjet një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të përballen me reduktime të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim, transmeton Express.

Komunikata e plotë nga KEDS pa ndërhyrje:

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 02.10.2017 në NS 110/35/10 kV Prizren 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bodrumi (Kodi: 30000014) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazreku, Kojusha, Nasheci, Gurshita, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III dhe Zymi.

Arsyeja e ndërprerjes: Aftësimi i ndarësit

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 02 dhe 03.10.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Zhupa (Kodi: 31000026) prej orës 14:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manasterici, Llokvica, Neprogoshta, Reqani, Pllanjani Lubinja e Epërme dhe e Ulët, Gornja- sela, Mushnikova, TS Prevalla, hotel Sharri, TS Sat styro,TS Shpia e bardhë, Sredska, Stajkovci, Bogosheci dhe Drajqiqi.

Arsyeja e ndërprerjes: ,,Zgjerim i rrjetitit 2017 ” Lot 10.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 03.10.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të nderprehet:

· Dalja 10 kV Kullat (Kodi: 31000004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Rrugët-Adem Jashari,Zara,Behajdin Allaqi,Pellazgët,Fadil Rifati, Abdyl Beqiri,Ulpiana,Skender Rexhepi,Tefik Qanga,Marie Kraja,Faredin Hoti,Aleks Buda,Sarajeva,Vjosa,Shkodra,Ukë Bytyqi,Alajdin Rrahmanaj,Akili,Elena Gjika,Beteja e kabashit, Ahmet Prishtina,Flamuri,Avdi Shala,Mahir Domi,Martiret e kabashit, Sef Kosharja,Rozafa,Selver Maqkaj,Shaip Zurnaxhiu,Risani,Sahit Tixhaj,Rrustë Kabashi,Ali Pashë Tepelena,Bajroni,Ali Ibra,Dervish Hima,Durresi,Garibaldi,Hamzë Ukaj,Kolë Jakova,Tamil Shala, Bashkim Sukaj,Nëna Terezë,Fadil Ferati,Sami Koka,sheshi UÇK-së.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele.

2.

Më 03.10.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të nderprehet:

· Dalja 10 kV Shkolla e muzikes (Kodi: 31000016) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Qendra e Qytetit,Shadervani,Shkolla e mesme Gjimnazi,rr.Ismet Jashari-Kumanova.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele.

3.

Më 03.10.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kamenica (Kodi 31000029) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Gurishti, Petrova dhe lagjja Arbana

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele.

4.

Më 02.10.2017 në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dardania ( Kodi :31000017) nga ora 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Adem Jashari, Bekim Berisha Abeja, Azem Bejta, Ukë Bytyqi, Nazim Kokollari, Muharrem Bajraktari, Xhevë Lladrovci, Kadri Zeka, Xhemajl Fetahu, Xhemajl Mustafa, Ibrahim Thaqi, Dalmatët, Enver Dugagjini, Muhamet Qami, Fazli Grajqevci, Gjin Muzaka, Balshajt, Azem Galica, Gërqar, nje pjesë e F.sh Lubizhdë, Afariste “Dafina” , Jusuf Sukaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele

5.

Më 02.10.2017 në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bazhdarhana( Kodi :31000022) nga ora 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin:Adem Jashari, Edit Durham, Preveza,Murat Kabashi, Srebrenica, Manush Berisha,Mehmet akif Ersoj, Mbreti Agron, Mbreti Bardhyl, Bekim Muhaxheri, Behajdin Hallaqi, Ersan Mazreku, Leskovci,Pellazgët, Agron Bytyqi, Fahredin Hoti,Ukë Bytyqi, Fadil Balaj, Elena Gjika,Beteja e Kabashit, Janina, Ahmet Prishtina, Flamuri, Meriman Jakupi, Dalmatët, Qazim Berisha(banesat), Rexhep Kabashi, Muhaxherët, Bazhdarhane, Fan Noli,Albulena.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele

6.

Më 02.10.2017 në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Grnqari( Kodi :31000009) nga ora 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin:Fsh.Gerqari, “Breu Petrol” Hysen Hoxha

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 30.09.2017 , në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Loxha (Kodi:51000008) prej orës 10:00 deri ne ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Loxha Qerhane, Loxha3, Loxha2, Graboc, Loxha1, Loxha e reja,Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci I Ulët, Raushiq xhamija, Raushiqi Ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj dhe Raushiq Kulla.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit Al/Fe dhe vendosje te konzollave .

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 03.10.2017 në NS 35/10 kV Gurakoci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dobursha (Kodi: 50052001) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekallë, Dobrushë, Kashicë, Dobrushë e Epërme, Staradran, Elshan, Berishë, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme dhe Ruhot.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele.

2.

Më 03.10.2017 në NS 35/10 kV Gurakoci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gurakoci (Kodi: 50052002) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gurakoc, Gurakoc Kulla, Gurakoc 35 i vjetëri .

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele.

Prishtinë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 02.10.2017 në NS 35/10(20)kV Parku i Biznesit do të këtë ndërprerje totale prej orës 00:00-00:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parku i Biznesit- TS1, TS 3, TS4, Parku i Biznesit- TS1, TS 3, TS4, Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjicë, Shkolla LLapushnik, Kleçkë e re, Shtrubullova, Zabel i Ulët, Zabel te shkolla, Vukovci, Llapushniku Gashët, Poterku, Komorani, Komorani lagjja e Koperativës, Komorani Zogaj, Komorani Ibriqet, Zabeli i Lartë, Ujësjellësi Prishtina, Komorani, Vukovci (një pjesë), Llapushniku (një pjesë), A19 Kosmonte Foods, A02 Plastika.

Arsyeja e ndërprerjes: Me kërkesë të KOSTT-it, kalimi me furnizim nga Kosova A ne NS 35/10 kV Magurë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 02 dhe 03.10.2017 në NS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· TS 10/0.4 kV Gjon Serreqi (Kodi 13000010055) prej orës 09:00-12:00 dhe prej orës 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: TS Gjon Sereqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos ABC 4×70.

2.

Me 02 dhe 03.10.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV j7 Baci Petroll (Kodi:13000003) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri ne ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardhosh, Baci Pertoll, Trudë, Milevc, Bërnicë e Epërme, Siqevë, Sharban .

Arsyeja e ndërprerjes: Kryerja e punimeve, nga kompania G3 Inxhiniering

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Më 01.10.2017 në NS 110/10 kV Gjilani 5( Kodi:630000) do të ndërprerje totale prej orës 06:00 deri ne ora 12:00.

TS Pasjak, Pasjak Shkolla dhe TS Vaxheneti., Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci, Zhegovci.,Cernicë, Livoqi i Epërm, Marefcët, Gumnishtë, Vrapqiq, Dea.,TSB-Betonierka, TSB-Mega (rruga e Prishtinës),TSB- Ukshini (rr. e Prishtinës),TSB-Tuneli,TSB-16 (Dardania -I),TSB-25,TSB-26 (Dardania -I),Pjesa pas Spitalit dhe Kodra e dëshmorëve.,rr. e Prishtinës- kryqi, vetësherbimi Pireva dhe tregu i automjeteve,TSB-Nr-3 (rruga e Prishtinës),TSB-Nr-6(Qendra e Qytetit) dhe TSB-41 (Qendra e Qytetit),TSB-15,TSB-SH.L.P,TSB-27,TSB-48 (te gjitha këto trafostacione janë në Dardania I)

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga Kostt-i- Ndërrimi I GM ne kufirin KOSTT-KEDS

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 02.10.2017 në NS 110/10 kV Dardana do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Berivojca (Kodi 62000003) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Berivojcë-Qendra, Rubovci, te varrezat, TS 35/10 kV Sherbimi teknik dhe Fita AG-Banesë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

2.

Më 03.10.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Smira( Kodi:61067006) prej orës 09:30 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dërbeshi, Smira dhe një pjesë e Kabashit.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

3.

Më 03.10.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Binqa (Kodi 61067008) prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mogillë, Kabash, Rafshinë, Bozovik, Shoshar dhe Debelldejë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

4.

Më 03.10.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Begunca (Kodi:61067010) prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasn punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Begunca, Lubishta, Shoshare, Letnicë, Vernakollë, Lagjja Arifaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

5.

Me datën 02.10.2017 në NS 110/35/10 kV Vitia do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Stublla (Kodi:61067001) prej orës 09:30 deri ne ora 11:00.

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin : Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-MISINI, gurthysi-BENTAKOSI I RI, gurthysi-MOGILLTE, fabrika -UJSJELLSIT dhe Godeni.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

6.

Me datën 02.10.2017 në NS 110/35/10 kV Vitia do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Germova(61067003) prej orës 11:00 deri ne ora 12:30.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin : Germova, Sadovina e Jerlive,Goshica,Verbani,Remniki I Ri,TS Hebibi Prtivat

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

7.

Me datën 02.10.2017 në NS 110/35/10 kV Vitia do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vitia (Kodi:61067005) prej orës 13:30 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti Vitia (TS 002 ,TS 003,TS 004,TS 005,TS 006,TS 007 ,TS 008,TS 009,TS 010, TS011 Viva Fresh, TS 012 Banesa).

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 03.10.2017 në NS 35/10 kV Gjilani 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Industriali(Kodi 62000003) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Bujanovcit, TS-54-MB Gzimi,TS-55-Ahmeti,TS-56-MB-Agro-Hemerci,TS-64-TS-Privat-Xhevat Bunjaku,TS-101-Tafa Petroll-TS-102-Pro.Eng.Com.TS.104-Remi Petroll.-TS.105-Kosova.Comerc.{Xhelali}.TS.107-Evropa.TS-123.Mb.Progresi.TS-143-TS.Muja.1-Bunari.TS-145-TS-Alushi.TS-146-TS-Kroni.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimit te motorit ne mekanizmin e ndërpresit

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 02.10.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· TS 10/04 kV Shkoza II (Kodi 82082006026) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: fshati Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja/ngritja e shtyllave te TM ne projektin TS Shkoza II.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Me 30.09.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet :

· Dalja 10 kV Fshatrat ( Kodi: 40000002) prej orës 13:00 deri 16:00.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Bibaj, Fshat i Vjeter , Sojeva , Dardani , Zllatar

Arsyeja e nderprerjes: Dislokimin e shtyllave 10kV sipas zgjidhjes teknike me nr 10052 me dat 05.09.2017

