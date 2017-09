E dimë që shumica tashmë me të madhe është duke përgatitur zahiretë, mirëpo kjo gjithsesi do t’ju ndihmojë!

Mënyra më e mirë e ruajtjes së ushqimit është vakuumi, këtë të gjithë e dimë. Mirëpo, nuk kemi të gjithë aparat për vakuumim, andaj shpesh përdorim alternativa. Dhe, më në fund, të gjithë mund të ruani ushqimin edhe pa shpenzime shtesë… Ashtu siç do të duhej!

E po si? Pra, ekziston një truk i thjeshtë për të cilin deri tani nuk keni dëgjuar, ndërsa nga tani do t’ju jetë shumë i rëndësishëm, transmeton Telegrafi.

Në të vërtetë, poenta është që të ta fusni qesen e ushqimit, jo të mbyllur deri në fund, në një enë pak më të madhe.

Uji do ta nxjerrë ajrin nga qesja dhe ju do të keni paketimin tuaj me vakuum!

/Telegrafi/