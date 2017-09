Twitter rrit limitin e cicërimave në 280 karaktere

Twitter dyfishoi limitin e karaktereve për cicërimat ditën e djeshme duke u ofruar përdoruesve më shumë hapësirë për kuptim dhe emocion.

Vendimi është motivuar nga një hulumtim i kryer nga rrjeti social ku tregonte se përdoruesit mund të dyfishonin sasinë e informacionit për karaktere në gjuhët Japoneze, Koreane dhe Kineze ndryshe nga ajo Angleze, Spanjolle dhe Portugeze.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu

— jack (@jack) September 26, 2017