Trump dhe Putin shtrëngojnë duart për herë të parë

Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai rus Vladimir Putin janë takuar për herë të parë. Ata kanë shtrënguar duart në fillim të samitit të G20-s që mbahet në Hamburg të Gjermanisë.

Një video e shkurtër e postuar në Facebook nga qeveria gjermane tregon dy liderët që shtrëngojnë duart dhe qeshin në shoqërinë edhe të liderëve të tjerë.

Më vonë ata pritet të zhvillojnë një takim më të gjatë, në fokus të të cilit do të jetë riparimi i lidhjeve amerikano-ruse, të dëmtuara nga ndërhyrja e supozuar ruse në zgjedhjet amerikane.

Takimi është planifikuar për një orë, bëjnë të ditur mediat ruse, edhe pse të dhëna të tjera sugjerojnë se ai mund të zgjasë rreth 30 minuta.

Sipas rrjetit informativ NBC News, gjasat janë që në takim të jenë të pranishëm vetëm 4 persona të tjerë: sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson; ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov; dhe dy përkthyesit, transmeton tch.

Ende nuk dihet nëse ata do të prononcohen për mediat, apo nëse takimi mes tyre do të zgjatet. Pas bisedave telefonike të zhvilluara mes tyre në janar dhe maj, Shtëpia e Bardhë dhe Kremlini shpërndanë njoftime për shtyp, por nuk dihet nëse një gjë e tillë do të përsëritet edhe këtë herë

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!