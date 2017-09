Tri ndeshje interesante në Superligë

Kryendeshja e javës do të zhvillohet në qytetin e Gjilanit, ku Prishtina do të përballet me Gjilanin.

Ndërkohë ditën e sotme do të jenë edhe tri ndeshje tjera interesante.

Ndeshja e parë zhvillohet në Podujevë, ku lideri aktual Llapi do të jetë nikoqire e Vëllaznimit.

Si llapjanët ashtu edhe gjakovarët e kanë filluar mirë këtë edicion dhe pritet nnë ndeshje tejet interesante me fillim nga ora 13:30.

Interesant pritet të jetë edhe në Pejë, ku do të zhvillohet derbi i rrafshit të Dukagjinit.

Besa e Pejës e cila vështirë lëshon pikë si vendas do të jetë nikoqire e Lirisë nga Prizreni.

Ndërkohë ndeshja tjetër e ditës do të jetë një derbi mes skuadrave kuq e zi.

Drenica dhe Flamurtari nuk e kan nisur mirë këtë edicion dhe do të kërkojnë këndelljen ditën e sotme. /Telegrafi/