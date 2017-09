Tri javë më parë Zeka shau me nënë deputetët, sot u rrah me Frashër Krasniqin (Video)

Deputeti i Nismës për Kosovën, Milaim Zeka është rrahur nga Frashër Krasniqi në një emision të drejtpërdrejt në Klan Kosova.

Krejt kjo pas gjuhës banale të përdorur nga Zeka ndaj Krasniqit, gjatë tërë emisionit.

Deputeti Zeka kohëve të fundit u bë i famshëm për sharjen me nënë që ua bëri deputëtëve të LDK-së.

“Pornografi ka me e ba. Nanen kam me jau q. rend tanëve. Për këtë kam hy deputet, me ju kallxu që ju jeni rrugaç te tanë, rrugaç jeni. Na jena ra në prehnin e Vuqiçit? Ju, që ja keni mbajt zhagun Serbisë tanë jetën. Partia jote ia ka mbajt zhagun Serbisë”, thoshte Zeka.

