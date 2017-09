“Trembet” Kadri Veseli, nis përçarja PDK-Nisma

Partia Demokratike e Kosovës, tashmë është renditur si partia e tretë në legjislativ, kjo pas vendimit të kryesisë së NISMA-s dhe AAK-së që të funksionojnë si grupe të veçanta brenda Kuvendit.

Grupi më i madh parlamentar në Kuvend, është Lëvizja Vetëvendosje me 32 deputetë, pasuar pastaj nga LDK-ja.

Renditjen si e treta forcë në kuvend, PDK-së ia ka mundësuar sidomos largimi i NISMA-s nga koalicioni, kurse tani me fushatën zgjedhore lokale kjo e fundit ka filluar të hedh akuza kundrejt PDK-së.

Kryetari i NISMA-s, Fatmir Limaj, në hapjen e fushatës zgjedhore në Prizren ka thënë se do t’i japin fund qeverisjes kriminale të PDK-së në këtë vend.

Ndërsa, analistët politikë vlerësojnë se largimi i NISMA-s ka ndikuar shumë në fragmentimin e koalicionit PAN dhe kjo gjë mund të sjellë situata të palakueshme për PDK-në.

Përçarja PDK-Nisma

Analisti politik, Skender Zogaj, thotë se partia e Fatmir Limajt dhe Jakup Krasniqit, nuk do të ishin aty ku është edhe PDK-ja, pas raporteve që këto parti kishin dhe këtë e vërteton edhe ndarja si grup parlamentar në vete.

“NISMA nuk është larguar, por iu ka rikthye pavarësisë së vet, siç e kishte dhe gjatë fushatës zgjedhore, kur të gjitha aktivitetet i zhvilloi jashtë PAN-it. NISMA ka hyrë në koalicion për hatër të AAK-së dhe me qëllimin e vetëm që Ramush Haradinaj të bëhet kryeministër i vendit. Ky ka qenë motivi i pranimit të hyrjes së NISMA-s në koalicion, përndryshe, Fatmir Limaj dhe Jakup Krasniqi nuk do të ishin aty ku është edhe PDK-ja, kur dihet se nga kjo parti janë përzënë si mos më keq dhe nuk u ka mbetur më vend për bashkëveprim. Këtë gjendje e vërteton më së miri ndarja e grupit parlamentar të NISMA-s, që nuk dëshiron të mbetet nën tutelën e koalicionit, por të veprojë autonom, sepse kjo është mënyra më e mirë e forcimit, ngritjes dhe zgjerimit partiak”, ka pohuar Zogaj për “Bota sot”.

Sipas Zogajt, largimi i NISMA-s ndikon shumë në fragmentimin e koalicionit PAN dhe kjo sepse në kuvend mund të ketë luhatje dhe mospërfillje të qëndrimeve të koalicionit.

Zogaj shton se, koalicioni mund të ketë vështirësi në realizimin e disa objektivave dhe PDK-ja të ketë vështirësi në mbajtjen e postit të presidentit, sepse mund të mos ketë përkrahjen e partnerëve të koalicionit.

“Largimi i NISMA-s gjithsesi që ndikon shumë në fragmentimin e koalicionit PAN, sepse në Kuvend mund të ketë luhatje dhe mospërfillje të qëndrimeve të koalicionit. Kjo mund të prodhojë situata të palakueshme për PDK-në, e cila në të ardhmen i vështirësohet realizimi i disa objektivave, siç është vazhdimi i mbajtjes së postit të presidentit, sepse, ka gjasa që PDK-ja të mos mund ta ketë përkrahjen e partnerëve të koalicionit. Ndërsa, sa i përket qeverisë, NISMA do të vazhdojë të jetë e angazhuar seriozisht, sepse Limaj ka pozitën e zv/kryeministrit dhe dy poste ministrore të rëndësishme, prandaj nuk ka asnjë arsye që të mos angazhohet seriozisht që të kryejë pjesën e detyrave të veta”, ka theksuar Zogaj.

“Qeveri principatash”

Kurse, analisti politik Dimal Basha, ka deklaruar për “Bota sot” se me ndarjen e koalicionit PAN, Kosova gëzon një qeveri principatash, si pasojë e së cilës secili komandantë kërkon ta ruajë pavarësinë e tij.

Sipas Bashës, ndarja u jep më shumë platformë partive politike që të fitojnë poena elektoral.

Ai ka shtuar se PDK-ja, shpresat për të fituar pushtet, i mban në zgjedhjet lokale.

“Kjo ndarje tregon se Kosova sot gëzon një qeveri principatash, ku secili komandant kërkon të ruajë pavarësinë e tij në menaxhimin e dikastereve. Kjo “pavarësi” në votimet parlamentare i vë në pah partitë e vogla si NISMA, ku nëse do votonin brenda koalicionit nuk do të mund të vëreheshin veprimet e tyre. Prandaj, ndarja ju jep më shumë platformë për të fituar poena elektoral. Tjetra, ndarja gjithashtu krijon hapësirë për më shumë pjesëmarrje në komisionet parlamentare, që përkthehet në fuqi dhe të hyra për secilin deputet. E fundit, PDK do të qëndrojë duke u munduar te reformojë strukturën dhe synimi i saj i vetëm tani është fuqizimi dhe rehabilitimi i partisë përmes zgjedhjeve lokale, ku ende shohin shpresa të fitojnë pushtete, moment ky ku Kadri Veseli kërkon rimëkëmbjen e partisë që gjendet para një krize të thellë” ka theksuar Basha.

Ndërsa, sipas analistit Hidajet Ahmeti, PDK-ja si parti politike është në rënie të lirë dhe çdo ditë e më shumë po e merr goditjen e merituar nga qytetarët.

PDK po e merr goditjen e merituar nga qytetarët

Sipas Ahmetit, në historinë politike të pas luftës, PDK-ja ka “djegur” partnerët e koalicionit.

“Tkurrja e këtij koalicioni të panatyrshëm, dita e ditës po i jep shenjat e para të qarjes së vazhdueshme të kësaj qeverie të brishtë. PDK-ja si parti politike është në rënie të lirë, dhe çdo ditë e më shumë po e merr goditjen e merituar nga qytetarët. Është e natyrshme që e keqja herët a vonë ta merr çmimin e merituar, e një gjë do t’i ndodh këtij koalicioni e veçanërisht të keqes me të madhe për vendin,PDK-së. Në historinë politike të mbas luftës, PDK-ja si parti ka treguar aftësi të jashtëzakonshme për të manipuluar në forma të ndryshme, e në veçanti për t’i djegur partneret e koalicionit” ka nënvizuar Ahmeti.

Sipas tij, koalicioni qeverisës është në krizë që në hapat e parë të qeverisë dhe kjo krizë do të thellohet.

“Gjykoj se kjo qeveri nuk është për të qeverisur, por, për të vazhduar krimin, korrupsionin e kapjen e mekanizmave shtetëror. Faktikisht koalicioni qeverisës është në krizë që në hapat e parë të kësaj qeverie dhe realisht kjo krizë do të vazhdoj të thellohet në kontinuitet. PDK-ja nuk po mund të ambientohet me fuqinë politike reale të saj e që po detyrohet të futet nën ombrellën e partive të vogla. Kjo logjikë e funksionimit të PDK-së po tregon për krizën e brendshme reale të kësaj partie, e cila për ta amnistuar të keqen për më shumë se një dekadë po detyrohet të qëndroj në pushtet duke u udhëhequr nga paritë minore. PDK-ja është e vetëdijshme për zbehjen e fuqisë së saj politike, por me krizën reale të saj, determinohet të pajtohet në heshtje më çdo veprim të partnerëve të koalicionit. Shkuarja eventuale në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, PDK-ja do të merrte goditje akoma më të fuqishme” ka pohuar Ahmeti./LajmPress1/

