Transformimi i Aurela Hoxhës, shikoni si dukej kur punonte për Ardit Gjebrean

E përfolur për linjat e saj fizike, ndërhyrjet e mundshme estetike, por edhe për pjesëmarrjen në evente të huaja ku ka takuar shpesh emra të njohur botëror, ajo ka mbledhur në rrjetet sociale mijëra ndjekës. Hoxha ka provuar edhe televizionin ku mund të përmendim drejtimin e emisionit ‘Shopping Queen’, por me gjasa një shfaqje tjetër të saj mund ta keni harruar.



Ka qënë Ardit Gjebrea ai që ka risjellë edhe njëherë pamjet kur Aurela Hoxha konkuronte si velinë e spektaklit ‘E Diela Shqiptare’ ku arriti të përzgjidhej në katërshen më të mirë.



Modelja shfaqet me një look tjetër, por mbetet sërish në të njëjtën nuancë të errët të ngjyrës së flokëve. Ndiqni videon e mëposhtme në minutin 3:00 për të parë Aurela Hoxhën në eksperiencën e saj televizive në ‘Tv Klan’ 10 vite më parë, kujtuar nga Ardit Gjebrea me rastin e 10 vjetorit të tij.