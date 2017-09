Thaçi tregon çfarë i tha Trumpi për Kosovën

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se gjatë vizitës që i ka bërë SHBA-së, ka zhvilluar mbi 50 takime.

“Unë së bashku me delegacionin Kosovës, kam pasur mbi 50 takime me udhëheqës të shteteve të ndryshme, me presidentë, kryeministra, ministra, mbretër, duke vazhduar me takimin me presidentin Trump. Mund të them përsëri se populli i Kosovës është i bekuar që ka miqësi të përjetshme me SHBA-në”, ka thënë Thaçi në një intervistë për televizionin publik.

Ai madje ka treguar se çfarë i ka thënë Trumpi për Kosovën.

“Edhe presidenti Trump tha se Kosova është vend i mrekullueshëm dhe me një popullatë të mrekullueshme. Ne do të i ruajmë këto vlera me SHBA-të”, deklaroi Thaçi.

Sipas tij, Kosova po forcohet dhe po konsolidohet dhe se pjesëmarrja e delegacionit të Kosovës në margjinat e OKB-së, ishte mundësie mirë për të afirmuar shtetin e Kosovës.

