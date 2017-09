Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi i cili po qëndron në Uashington për një vizitë zyrtare, ka treguar se gjatë ditës së nesërme do të nënshkruajë marrëveshjen e investimeve me MCC-në e cila do t’i sjellë Kosovës 49 milionë euro

Përmes një postimi në Facebook, Thaçi thotë se kjo është hera e parë në historinë e agjencionit qeveritar amerikan që marrëveshja po nënshkruhet në ndërtesën e kongresit, në prani të liderëve demokratë e republikanë, transmeton Indeksonline.

Ja postimi i tij:

Nesër do ta nënshkruajmë marrëveshjen e investimeve me MCC-në.

Është hera e parë në histori të këtij agjencioni qeveritar amerikan që marrëveshja po nënshkruhet në ndërtesën e kongresit, në prani të liderëve demokratë e republikanë.

Është fjala për investime të menjëhershme në fushat, si energjia efiçente dhe lufta kundër korrupsionit.

Falënderoj lidershipin e MCC-së, kongresmenin Engel, stafin e USAID-it, si dhe ekipin kosovar të udhëhequr nga Petrit Selimi për punën e madhe që kanë bërë ashtu që këto investime të aprovohen në afat rekord.HTH

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!