Thaçi gjatë vizitës në SHBA takoi edhe Joe Biden

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi javën a kaluar ka zhvilluar një vizitë disa ditëshë në Amerikë. Në vazhdën e takimeve ka takuar edhe ish-zëvendëspresidentin e SHBA-së, Joe Biden.

Këtë takim e ka përmendur sot në FB presidenti.

“Në ditët tona më të vështira, Biden ishte zëri ynë. I tillë do të mbetet përgjithmonë.”- ka shkruar Thaç, transmeton Express.

“ Përjetësisht do t’i jemi mirënjohës zotit Biden dhe familjes së tij, me të cilën Kosova ka lidhje të veçantë, ashtu siç është e veçantë dhe e përjetshme miqësia e jonë me SHBA-në”- përfundon postimi.

